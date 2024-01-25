الأهلي يعلن نجاح عملية محمد الشناوي.. وموعد عودته

أعلن الأهلي نجاح العملية التي أجراها حارسه ولاعب منتخب مصر محمد الشناوي في ألمانيا للعلاج من إصابته بكسر مضاعف وخلع في الكتف.

محمد الشناوي النادي : الأهلي مصر

وأوضح الأهلي أن العملية تمت في ألمانيا بالمنظار تحت إشراف الطبيب الألماني فلورين هاستر المتخصص في إصابات الكتف.

وأوضح الأهلي أن الشناوي سيغيب عن الملاعب لثلاثة أشهر للعلاج من الإصابة التي ألمت به في مباراة كاب فيردي.

🔴| عملية ناجحة للشناوي في ألمانيا 🦅 pic.twitter.com/UdJqJkmqGt — ‏النادي الأهلي (@AlAhly) January 25, 2024

وأصيب الشناوي في الدقائق الأخيرة من مواجهة كاب فيردي الإثنين الماضي في ثالث جولات كأس أمم إفريقيا 2023 ضمن منافسات المجموعة الثانية.

ويستعد منتخب مصر لملاقاة الكونغو الديمقراطية يوم الأحد المقبل في دور الـ16.

ويتواجد رفقة منتخب مصر كل من أحمد الشناوي ومحمد صبحي ومحمد أبو جبل.

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