الأهلي يعلن نجاح عملية محمد الشناوي.. وموعد عودته
الخميس، 25 يناير 2024 - 23:51
كتب : أحمد الخولي
أعلن الأهلي نجاح العملية التي أجراها حارسه ولاعب منتخب مصر محمد الشناوي في ألمانيا للعلاج من إصابته بكسر مضاعف وخلع في الكتف.
محمد الشناوي
النادي : الأهلي
وأوضح الأهلي أن العملية تمت في ألمانيا بالمنظار تحت إشراف الطبيب الألماني فلورين هاستر المتخصص في إصابات الكتف.
وأوضح الأهلي أن الشناوي سيغيب عن الملاعب لثلاثة أشهر للعلاج من الإصابة التي ألمت به في مباراة كاب فيردي.
🔴| عملية ناجحة للشناوي في ألمانيا 🦅 pic.twitter.com/UdJqJkmqGt— النادي الأهلي (@AlAhly) January 25, 2024
وأصيب الشناوي في الدقائق الأخيرة من مواجهة كاب فيردي الإثنين الماضي في ثالث جولات كأس أمم إفريقيا 2023 ضمن منافسات المجموعة الثانية.
ويستعد منتخب مصر لملاقاة الكونغو الديمقراطية يوم الأحد المقبل في دور الـ16.
ويتواجد رفقة منتخب مصر كل من أحمد الشناوي ومحمد صبحي ومحمد أبو جبل.
video:1
نرشح لكم
أمم إفريقيا - فشل محاولات كوت ديفوار في الاستعانة بـ رينار قبل لقاء السنغال غياب مصري واكتساح مغربي.. تعرف على الأفضل في مجموعات أمم إفريقيا 2023 رامي عباس عن أزمة صلاح: من يتوسل إليه من أجل صورة حاول إسقاطه.. أخذت أسماء الجميع أمم إفريقيا - "سأفعل كل شيء ممكن للعودة".. صلاح يعلن بدء مرحلة التأهيل ليكيب: قبل لقاء السنغال؟ كوت ديفوار تأمل في الاستعانة بـ رينار خلال أمم إفريقيا تقرير: علي معلول يعتزل اللعب دوليا بقميص تونس إمام عاشور يغادر المستشفي و يعود لمقر إقامة منتخب مصر أمم إفريقيا - كلوب يعتذر عما فعله في أزمة إصابة صلاح "أنا آسف"