الأهلي يعلن نجاح عملية محمد الشناوي.. وموعد عودته

الخميس، 25 يناير 2024 - 23:51

كتب : أحمد الخولي

مؤتمر محمد الشناوي

أعلن الأهلي نجاح العملية التي أجراها حارسه ولاعب منتخب مصر محمد الشناوي في ألمانيا للعلاج من إصابته بكسر مضاعف وخلع في الكتف.

محمد الشناوي

النادي : الأهلي

مصر

وأوضح الأهلي أن العملية تمت في ألمانيا بالمنظار تحت إشراف الطبيب الألماني فلورين هاستر المتخصص في إصابات الكتف.

وأوضح الأهلي أن الشناوي سيغيب عن الملاعب لثلاثة أشهر للعلاج من الإصابة التي ألمت به في مباراة كاب فيردي.

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وأصيب الشناوي في الدقائق الأخيرة من مواجهة كاب فيردي الإثنين الماضي في ثالث جولات كأس أمم إفريقيا 2023 ضمن منافسات المجموعة الثانية.

ويستعد منتخب مصر لملاقاة الكونغو الديمقراطية يوم الأحد المقبل في دور الـ16.

ويتواجد رفقة منتخب مصر كل من أحمد الشناوي ومحمد صبحي ومحمد أبو جبل.

الأهلي مصر منتخب مصر الشناوي كأس أمم إفريقيا
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