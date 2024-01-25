تقارير: ساشا بوي سينتقل إلى بايرن من جالاتا سراي

الخميس، 25 يناير 2024 - 23:32

كتب : FilGoal

ساشا بوي - جالاتا سراي

أصبح بايرن ميونيخ قريبا من إتمام صفقة شتوية جديدة بعد ضمه لإريك داير من توتنام معارا.

ساشا بوي

النادي : ستاد رين

جالاتا سراي

وحسبما ذكرت العديد من التقارير الصحفية أبرزها الصحفي فابريزيو رومانو وصحفية "لو باريسيان" الفرنسية فإن بايرن أتم اتفاقه الشخصي مع الظهير الأيمن لجالاتا سراي ساشا بوي.

وأوضحت التقارير أن جالاتا سراي يرغب في الحصول على 20 مليون يورو من أجل رحيل اللاعب الفرنسي.

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وذكرت التقارير أن بوي حصل على إعجاب توماس توخيل مدرب بايرن خلال مباراتي الفريقين في دوري أبطال أوروبا الموسم الجاري.

اللاعب صاحب الـ23 عاما يمتد تعاقده مع جالاتا سراي حتى عام 2025.

وبدأ ساشا بوي مسيرته في صفوف رين الفرنسي وانتقل معارا إلى ديجون قبل الرحيل إلى جالاتا سراي في عام 2021.

وخلال الموسم الجاري خاض ساشا بوي 31 مباراة سجل خلالهم هدفين ولم يصنع.

ساشا بوي جالاتا سراي بايرن ميونيخ
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