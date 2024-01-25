كرة يد - الجزائر تضرب موعدا مع مصر في النهائي بعد التفوق على كاب فيردي

الخميس، 25 يناير 2024 - 23:28

كتب : FilGoal

الجزائر - كاب فيردي - إفريقيا لليد

تأهل منتخب الجزائر لنهائي أمم إفريقيا لكرة اليد 2024 بالفوز على كاب فيردي بنتيجة 32-26.

وضرب منتخب الجزائر موعدا مع مصر في نهائي البطولة بعدما انتصر الفراعنة على تونس في أولى مباريات المربع الذهبي.

وأنهى الجزائريون الشوط الأول بنتيجة 16-8، وفي الشوط الثاني حاول لاعبو كاب فيردي قلب النتيجة لكن العودة بنتيجة 18-16 لم تكن كافية.

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وكان منتخب مصر قد فاز بنتيجة 30-25 على تونس.

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وسيلتقي المنتخبان يوم السبت المقبل في النهائي لتحديد بطل القارة والمتأهل لأولمبياد باريس 2024.

وضمنت منتخبات الجزائر ومصر وتونس وكاب فيردي المشاركة في نهائيات كأس العالم 2025.

ويُحسم المقعد الخامس المؤهل لكأس العالم بين الكونغو الديموقراطية وغينيا.

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ويعد منتخب مصر ثاني أكثر منتخب تتويجا باللقب برصيد 8 ألقاب ثم يليه الجزائر برصيد 7 ألقاب.

ويتصدر منتخب تونس الترتيب بالرقم القياسي برصيد 10 القاب.

ويشارك منتخب مصر في النهائي للمرة الخامسة على التوالي، فيما عاد منتخب الجزائر للنهائي لأول مرة منذ 2014 عندما حققت الفوز على تونس.

الجزائر أمم إفريقيا كاب فيردي
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