غياب مصري واكتساح مغربي.. تعرف على الأفضل في مجموعات أمم إفريقيا 2023

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) جوائز الأفضل والتشكيل المثالي لـ دور المجموعات من كأس أمم إفريقيا 2023.

وشهدت الاختيارات غياب لاعبي منتخب مصر وسيطرة لاعبي السنغال والمغرب على الاختيارات.

وحصد السنغالي لامين كامارا جائزة أفضل لاعب شاب في دور المجموعات.

أمم إفريقيا - أمرابط: أردنا الفوز على زامبيا من أجل إهدائه للركراكي

وسجل لاعب ميتز الشاب ثنائية ضد جامبيا في الجولة الأولى من البطولة.

وفاز جيسوس أوونو حارس غينيا الاستوائية بجائزة أفضل حارس في دور المجموعات.

واستقبل جيسوس 3 أهداف في دور المجموعات وحافظ على نظافة شباكه في مباراة كوت ديفوار، ويعد ثاني أكثر حارس تصديا

ولنفس المرحلة حصد أليو سيسيه المدير الفني لـ السنغال جائزة أفضل مدرب بعدما حصد العلامة الكاملة وهو الوحيد الذي حققها.

وشهد التشكيل المثالي لدور المجموعات تواجد 4 من المغرب و3 من السنغال وجاء كالتالي:

حراسة المرمى: جيسوس أوونو (غينيا الاستوائية)

الدفاع: أرثر ماسواكو (الكونغو الديموقراطية) – نايف أكرد (المغرب) – كاليدو كوليبالي(السنغال) – أشرف حكيمي (المغرب)

الوسط: لامين كامارا (السنغال) – سفيان أمرابط (المغرب) – عز الدين أوناحي (المغرب)

الهجوم: إسماعيلا سار (السنغال) – إيميلو نسوي (غينيا الاستوائية) – جيلسون دالا (أنجولا)

وشهد دور المجموعات عدد من المفاجآت أبرزها خروج غانا والجزائر وتونس مبكرا.

وبذلك يشهد دور ثمن النهائي مواجهة نارية جديدة إذ حسم منتخب كوت ديفوار تأهله بفضل فوز المغرب على زامبيا، ويلعب الأفيال أمام السنغال حامل اللقب.

وجاءت مباريات ربع النهائي كالآتي:

السبت 27 يناير

أنجولا × ناميبيا (7 مساء)

نيجيريا × الكاميرون (10 مساء)

الأحد 28 يناير

غينيا الاستوائية × غينيا (7 مساء)

مصر × الكونغو الديمقراطية (10 مساء)

الإثنين 29 يناير

كاب فيردي × موريتانيا (7 مساء)

السنغال × كوت ديفوار (10 مساء)

الثلاثاء 30 يناير

مالي × بوركينا فاسو (7 مساء)

المغرب × جنوب إفريقيا (10 مساء)

طريق مصر

يستهل منتخب مصر مشواره في الأدوار الإقصائية بمواجهة الكونغو الديمقراطية على ملعب لوران بوكو بمدينة سان بيدرو.

وحال تأهل مصر إلى ربع النهائي، يلعب الفراعنة يوم الجمعة 2 فبراير في تمام العاشرة مساء على ملعب الحسن واتارا بأبيدجان.

وفي تلك الحالة يواجه الفراعنة المتأهل من مواجهة غينيا أمام غينيا الاستوائية.

بينما إذا واصل منتخب مصر مشواره في البطولة وتأهل إلى المربع الذهبي، يلعب في نصف النهائي يوم الأربعاء 7 فبراير على نفس الملعب الحسن واتارا.

تلعب مصر في هذه الحالة أمام المتأهل في النهاية من مواجهات السنغال ضد كوت ديفوار، ومالي أمام بوركينا فاسو.

وكان المنتخب المصري قد وصل إلى النهائي مرتين في آخر ثلاث نسخ أقيمت.

ويعتبر الفراعنة البطل التاريخي لبطولة أمم إفريقيا بحصد سبعة ألقاب أكثر من أي منتخب آخر.