غياب مصري واكتساح مغربي.. تعرف على الأفضل في مجموعات أمم إفريقيا 2023
الخميس، 25 يناير 2024 - 23:08
كتب : FilGoal
أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) جوائز الأفضل والتشكيل المثالي لـ دور المجموعات من كأس أمم إفريقيا 2023.
وشهدت الاختيارات غياب لاعبي منتخب مصر وسيطرة لاعبي السنغال والمغرب على الاختيارات.
وحصد السنغالي لامين كامارا جائزة أفضل لاعب شاب في دور المجموعات.
وسجل لاعب ميتز الشاب ثنائية ضد جامبيا في الجولة الأولى من البطولة.
ᴛᴡᴏ goals in ᴛʜʀᴇᴇ games! 🦁
Lamine Camara shines for Senegal and becomes the Best Young Player of the #TotalEnergiesAFCON2023 group-stage! 🇸🇳@GaindeYi pic.twitter.com/7JNTM5ODI7— CAF (@CAF_Online) January 25, 2024
وفاز جيسوس أوونو حارس غينيا الاستوائية بجائزة أفضل حارس في دور المجموعات.
واستقبل جيسوس 3 أهداف في دور المجموعات وحافظ على نظافة شباكه في مباراة كوت ديفوار، ويعد ثاني أكثر حارس تصديا
Of course it's Jesús Owono! 🧤
The Nzalang Nacional man between the sticks is the #TotalEnergiesAFCON2023 Best Goalkeeper of the group-stage 🇬🇶 @NzalangNacional pic.twitter.com/0yhjNapTWU— CAF (@CAF_Online) January 25, 2024
ولنفس المرحلة حصد أليو سيسيه المدير الفني لـ السنغال جائزة أفضل مدرب بعدما حصد العلامة الكاملة وهو الوحيد الذي حققها.
3️⃣ Games
3️⃣ Wins
Aliou Cissé lead The Lions of Teranga to a perfect #TotalEnergiesAFCON2023 group-stage and becomes the Best Coach of the round! 🇸🇳 @GaindeYi pic.twitter.com/mekVosVtWm— CAF (@CAF_Online) January 25, 2024
وشهد التشكيل المثالي لدور المجموعات تواجد 4 من المغرب و3 من السنغال وجاء كالتالي:
حراسة المرمى: جيسوس أوونو (غينيا الاستوائية)
الدفاع: أرثر ماسواكو (الكونغو الديموقراطية) – نايف أكرد (المغرب) – كاليدو كوليبالي(السنغال) – أشرف حكيمي (المغرب)
الوسط: لامين كامارا (السنغال) – سفيان أمرابط (المغرب) – عز الدين أوناحي (المغرب)
الهجوم: إسماعيلا سار (السنغال) – إيميلو نسوي (غينيا الاستوائية) – جيلسون دالا (أنجولا)
🇲🇦 X4
🇸🇳 X3
🇬🇶 X2
🇨🇩 X1
🇦🇴 X1
Ladies & gentlemen, here your best XI from the #TotalEnergiesAFCON2023 group stages! 🔝 pic.twitter.com/RDqTmTGZgQ— CAF (@CAF_Online) January 25, 2024
وشهد دور المجموعات عدد من المفاجآت أبرزها خروج غانا والجزائر وتونس مبكرا.
وبذلك يشهد دور ثمن النهائي مواجهة نارية جديدة إذ حسم منتخب كوت ديفوار تأهله بفضل فوز المغرب على زامبيا، ويلعب الأفيال أمام السنغال حامل اللقب.