الثالث والرابع.. سيراميكا كليوباترا يضم علاء شعبان وإبراهيم محمد

الخميس، 25 يناير 2024 - 22:22

كتب : رضا السنباطي

سيراميكا كليوباترا - بيان رسمي

أعلن نادي سيراميكا كليوباترا ضم كل من علاء شعبان قادما مصر للتأمين وإبراهيم محمد قادما من العبور.

ووقع إبراهيم محمد لاعب وسط العبور لمدة 4 مواسم ونصف.

وسبق أن صرّح سمير حنا المشرف العام على الكرة بالنادي لـ FilGoal.com: "سيراميكا كليوباترا تفاوض معنا لضم علاء شعبان بعد تألقه خلال الفترة الماضية ووافقنا على العرض الماضي الذي قدمه النادي لضمه".

أخبار متعلقة:
كما انفرد في الجول.. بيراميدز يواصل التدعيمات ويضم زلاكة من سيراميكا مصدر من سيراميكا لـ في الجول يكشف تطورات إمكانية انتقال بسام إلى الأهلي في الجول يكشف سبب عدم إتمام انتقال عمرو السيسي إلى سيراميكا كليوباترا بلدية المحلة يعلن انتقال أكيم إلى سيراميكا كليوباترا

ويبلغ شعبان من العمر 23 عاما وهو أحد خريجي قطاع الناشئين بنادي مصر للتأمين.

ويعد الثنائي ثالث ورابع صفقات الفريق الموسم الجاري بعد كل من أحمد بلحاج العائد من الإعارة بصفوف الجونة، وفيفور أكيم القادم من بلدية المحلة.

ورحل عن الفريق في سوق الانتقالات الشتوية الجاري كل من: عبد الرحمن البانوبي ورشيد أحمد ومحمود نبيل صوب زد ومحمود عبد الحفيظ "زلاكة" إلى بيراميدز.

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز التاسع برصيد 14 نقطة من 9 مباريات، بفارق 5 نقاط عن الصدارة.

العبور سيراميكا كليوباترا علاء شعبان مصر للتأمين إبراهيم محمد
نرشح لكم
كما انفرد في الجول.. بيراميدز يواصل التدعيمات ويضم زلاكة من سيراميكا مصدر من سيراميكا لـ في الجول يكشف تطورات إمكانية انتقال بسام إلى الأهلي خبر في الجول - عرض روسي لـ الإسماعيلي من أجل إياد العسقلاني خبر في الجول - مودرن فيوتشر يقرر إقالة فورموسينيو نسبة إعادة بيع وبند يسمح له بالاحتراف الفوري.. من هو محمد هيثم مهاجم الأهلي الجديد كما انفرد في الجول – بيراميدز يضم مروان حمدي من المصري مصدر من الزمالك لـ في الجول: أتممنا الاتفاق مع ياسر حمد خبر في الجول - فاركو يحدد سعر بيع ثنائي الفريق إلى الزمالك
أخر الأخبار
أمم إفريقيا - فشل محاولات كوت ديفوار في الاستعانة بـ رينار قبل لقاء السنغال 13 دقيقة | كوت ديفوار 2023
الأهلي يعلن نجاح عملية محمد الشناوي.. وموعد عودته 23 دقيقة | كوت ديفوار 2023
تقارير: ساشا بوي سينتقل إلى بايرن من جالاتا سراي 43 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة يد - الجزائر تضرب موعدا مع مصر في النهائي بعد التفوق على كاب فيردي 47 دقيقة | كرة يد
غياب مصري واكتساح مغربي.. تعرف على الأفضل في مجموعات أمم إفريقيا 2023 ساعة | كوت ديفوار 2023
الثالث والرابع.. سيراميكا كليوباترا يضم علاء شعبان وإبراهيم محمد ساعة | الدوري المصري
كأس آسيا – 3 مهمات صعبة للمنتخبات العربية.. ومواعيد المباريات والطريق إلى النهائي ساعة | آسيا
كما انفرد في الجول.. بيراميدز يواصل التدعيمات ويضم زلاكة من سيراميكا 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 طريق مصر - مواجهة ثاني مجموعة المغرب.. والمفاجأة حال التأهل لربع النهائي 2 تغريدة أمم إفريقيا - "بـ10 رئات واحضروه إلى أرسنال بأي ثمن" ماذا قال الأجانب عن إمام عاشور 3 مواجهة نارية مرتقبة وأخرى في طريق مصر.. تحديد أول مباراتين بثمن النهائي 4 الشناوي يخضع لعملية جراحية في ألمانيا.. ومدة غيابه المتوقعة