الثالث والرابع.. سيراميكا كليوباترا يضم علاء شعبان وإبراهيم محمد

أعلن نادي سيراميكا كليوباترا ضم كل من علاء شعبان قادما مصر للتأمين وإبراهيم محمد قادما من العبور.

ووقع إبراهيم محمد لاعب وسط العبور لمدة 4 مواسم ونصف.

وسبق أن صرّح سمير حنا المشرف العام على الكرة بالنادي لـ FilGoal.com: "سيراميكا كليوباترا تفاوض معنا لضم علاء شعبان بعد تألقه خلال الفترة الماضية ووافقنا على العرض الماضي الذي قدمه النادي لضمه".

ويبلغ شعبان من العمر 23 عاما وهو أحد خريجي قطاع الناشئين بنادي مصر للتأمين.

ويعد الثنائي ثالث ورابع صفقات الفريق الموسم الجاري بعد كل من أحمد بلحاج العائد من الإعارة بصفوف الجونة، وفيفور أكيم القادم من بلدية المحلة.

ورحل عن الفريق في سوق الانتقالات الشتوية الجاري كل من: عبد الرحمن البانوبي ورشيد أحمد ومحمود نبيل صوب زد ومحمود عبد الحفيظ "زلاكة" إلى بيراميدز.

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز التاسع برصيد 14 نقطة من 9 مباريات، بفارق 5 نقاط عن الصدارة.