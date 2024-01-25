كأس آسيا – 3 مهمات صعبة للمنتخبات العربية.. ومواعيد المباريات والطريق إلى النهائي

الخميس، 25 يناير 2024 - 22:15

كتب : FilGoal

افتتاح كأس آسيا 2023

انتهى دور المجموعات من كأس آسيا 2023 وتأهلت كل المنتخبات العربية إلى دور الـ16 عدا لبنان وعمان.

وشهدنا تأهلا تاريخيا للمرة الأولى لمنتخب فلسطين بعدما حل ضمن أفضل ثوالث في البطولة.

فما هي مواجهات دور الـ16؟ وما هي مواعيد المباريات؟

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وتأهل لدور الـ16 كل من قطر وطاجيكستان وأستراليا وأوزباكستان وسوريا وإيران والإمارات وفلسطين والعراق واليابان وإندونيسيا والبحرين وكوريا الجنوبية والأردن والسعودية وتايلاند.

فما هي مواجهات دور الـ16؟

الأحد 28 يناير

أستراليا ضد إندونيسيا.. 1:30 ظهرا.

طاجيكستان ضد الإمارات.. 6:00 مساء.

الإثنين 29 يناير

العراق ضد الأردن.. 1:30 ظهرا.

قطر ضد فلسطين.. 6:00 مساء.

الثلاثاء 30 يناير

أوزباكستان ضد تايلاند.. 1:30 ظهرا.

السعودية ضد كوريا الجنوبية.. 6:00 مساء.

الأربعاء 31 يناير

البحرين ضد اليابان.. 1:30 ظهرا.

إيران ضد سوريا.. 6:00 مساء.

جميع مواعيد المباريات مذكورة بتوقيت القاهرة وتنقل المباريات عبر شبكة "بي إن سبورتس".

هذا عن المباريات فماذا عن طريق البطولة حتى النهائي؟

الفائز من طاجيكستان والإمارات سيلتقي مع المنتصر من العراق والأردن في ربع النهائي.

الفائز من أستراليا وإندونيسيا سيلتقي مع المنتصر من السعودية وكوريا الجنوبية في ربع النهائي.

والفائز من المواجهة الأولى سيلتقي مع المنتصر من اللقاء الثاني في نصف النهائي.

أما الناحية الأخرى فتضم الفائز من إيران وسوريا ضد المنتصر من البحرين واليابان في ربع النهائي.

الفائز من قطر وفلسطين يواجه المنتصر من أوزباكستان وتايلاند في ربع النهائي.

الفائز من المباراة الثالثة يلتقي مع المنتصر من المباراة الرابعة في نصف النهائي.

يذكر أن منتخب قطر هو حامل لقب النسخة الأخيرة والتي أقيمت في الإمارات في سنة 2019.

قطر فلسطين سوريا الإمارات السعودية كأس آسيا
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