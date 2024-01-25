كما انفرد في الجول.. بيراميدز يواصل التدعيمات ويضم زلاكة من سيراميكا وقيمة الصفقة

أعلن نادي بيراميدز ضم محمود عبد الحفيظ "زلاكة" قادما من سيراميكا كليوباترا.

وانضم اللاعب بعقد يمتد لـ 4 مواسم ونصف الموسم، بعد حصول سيراميكا كليوباترا على 15 مليون جنيه لإتمام التعاقد، حسبما علم FilGoal.com.

وكان مصدر مصدر نادي بترول أسيوط قد كشف لـ FilGoal.com عن تواجد بند في عقد محمود عبد الحفيظ "زلاكة" يسمح لبترول أسيوط بالحصول على نسبة 20% من إعادة البيع.

اللاعب البالغ 25 عاما بدأ مشواره في بترول أسيوط ثم سيراميكا كليوباترا وانضم لصفوف بيراميدز الشهر الجاري.

وشارك زلاكة البالغ من العمر 25 عاما مع سيراميكا في الدوري المصري هذا الموسم 7 مباريات سجل خلالها هدف.

وفاز زلاكة الموسم الماضي ببطولة كأس الرابطة المصرية مع سيراميكا كليوباترا.

كما شارك مع الفريق في كأس السوبر المصري للأبطال الذي حصل فيه على المركز الرابع.

وبات زلاكة ثاني صفقات بيراميدز الشتوية الموسم الجارية بعد ضم مروان حمدي قادما من المصري.

أحدث تدعيمات الفريق قد وصل 🔵 محمود عبد الحفيظ زلاكة لاعبًا في صفوف بيراميدز ✅#بيراميدز | #ZalakaXPyramids pic.twitter.com/1vU4O5gznd — Pyramids FC (@pyramidsfc) January 25, 2024

من هو محمود زلاكة؟