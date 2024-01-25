كما انفرد في الجول.. بيراميدز يواصل التدعيمات ويضم زلاكة من سيراميكا وقيمة الصفقة

الخميس، 25 يناير 2024 - 22:11

كتب : عمرو نبيل

محمود عبد الحفيظ - بيراميدز

أعلن نادي بيراميدز ضم محمود عبد الحفيظ "زلاكة" قادما من سيراميكا كليوباترا.

وانضم اللاعب بعقد يمتد لـ 4 مواسم ونصف الموسم، بعد حصول سيراميكا كليوباترا على 15 مليون جنيه لإتمام التعاقد، حسبما علم FilGoal.com.

وكان مصدر مصدر نادي بترول أسيوط قد كشف لـ FilGoal.com عن تواجد بند في عقد محمود عبد الحفيظ "زلاكة" يسمح لبترول أسيوط بالحصول على نسبة 20% من إعادة البيع.

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اللاعب البالغ 25 عاما بدأ مشواره في بترول أسيوط ثم سيراميكا كليوباترا وانضم لصفوف بيراميدز الشهر الجاري.

وشارك زلاكة البالغ من العمر 25 عاما مع سيراميكا في الدوري المصري هذا الموسم 7 مباريات سجل خلالها هدف.

وفاز زلاكة الموسم الماضي ببطولة كأس الرابطة المصرية مع سيراميكا كليوباترا.

كما شارك مع الفريق في كأس السوبر المصري للأبطال الذي حصل فيه على المركز الرابع.

وبات زلاكة ثاني صفقات بيراميدز الشتوية الموسم الجارية بعد ضم مروان حمدي قادما من المصري.

من هو محمود زلاكة؟

محمود عبد الحفيظ الشهير بـ "زلاكة" وهو لقب أطلق عليه منذ الصغر بين أصدقائه.

ابن قرية مسرع بأسيوط تألق مع ناشئين بترول أسيوط وسجل 14 هدفا في 7 مباريات.

انضم لسيراميكا كليوباترا من بترول أسيوط مقابل مليوني جنيه مع نسبة 20% من إعادة البيع.

سبق وأن تلقى عروضا من الدوري المصري أبرزها من المقاولون العرب والمصري وإنبي وأسوان قبل الانتقال لسيراميكا.

بيراميدز محمود زلاكة سيراميكا كليوباترا الدوري المصري
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