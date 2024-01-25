مصدر من سيراميكا لـ في الجول يكشف تطورات إمكانية انتقال بسام إلى الأهلي

كشف مصدر من نادي سيراميكا كليوباترا عن تطورات موقف الانتقال المحتمل لحارس مرمى الفريق محمد بسام إلى الأهلي.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "الأهلي تواصل معنا لضم محمد بسام ولدينا صعوبة في الموافقة على انتقاله".

وأضاف "لدينا علي الجابري حارس المرمى المتواجد مع المنتخب الأولمبي والذي يستعد لأولمبياد باريس 2024".

وأوضح "إذا حصلنا على حمزة علاء حارس الأهلي مقابل انتقال بسام، فإنه أيضا يشارك مع منتخب مصر الأولمبي، ولدينا محمد كوكو حارس المرمى العائد لتوه من الإصابة".

واختتم "ليست لدينا خيارات كافية للموافقة في هذا الوقت على رحيل بسام".

وعلم FilGoal.com أن الأهلي فتح خطوط الاتصال مع سيراميكا كليوباترا للتفاوض معهم بشأن ضم الحارس محمد بسام.

وذلك لتعويض إصابة محمد الشناوي قائد الفريق الذي تعرض للإصابة خلال مشاركته مع منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية بخلع في الكتف.

ويسعى الأهلي لضم محمد بسام على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الجاري وبنية الشراء قبل الموسم الجديد.

بسام البالغ من العمر 33 عاما انضم لصفوف سيراميكا كليوباترا بداية موسم 2022-2023.

وفاز مع الفريق ببطولة كأس الرابطة المصرية في الموسم الماضي.