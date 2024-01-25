كرة يد - قطر تواصل الهيمنة على آسيا وتحصد اللقب السادس على التوالي

كرة يد - خطوة على اللقب والأولمبياد.. مصر تجتاز تونس إلى نهائي إفريقيا

كرة يد - سيف الدرع يمدد تعاقده مع ليموج لموسم جديد

كرة يد - إلى المربع الذهبي.. مصر تتخطى أنجولا وفي انتظار الفائز من مواجهة تونس