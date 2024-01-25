كرة يد - قطر تواصل الهيمنة على آسيا وتحصد اللقب السادس على التوالي

الخميس، 25 يناير 2024 - 20:59

كتب : FilGoal

قطر كرة يد

توج منتخب قطر بلقب آسيا لكرة اليد بالفوز بنتيجة 30-24 على اليابان في النهائي.

واستضافت البحرين النسخة رقم 21 من البطولة.

ويتأهل أصحاب المراكز الأولى إلى نهائيات كأس العالم 2025 والتي ستقام بتنظيم مشترك بين كرواتيا والدنمارك والنرويج.

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وأنهت قطر الشوط الأول متفوقة بفارق 6 أهداف بنتيجة 17-11.

وفي الشوط الثاني استمر التفوق لتحقق اللقب للمرة السادسة في تاريخهم.

وحقق منتخب قطر اللقب للمرة السادسة في تاريخه وعلى التوالي.

وتأهلت منتخب قطر واليابان والبحرين والكويت لنهائيات كأس العالم لكرة اليد.

ويعد منتخب كوريا الجنوبية الأكثر تتويجا بالبطولة برصيد 9 ألقاب.

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