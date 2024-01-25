خبر في الجول - عرض روسي لـ الإسماعيلي من أجل إياد العسقلاني

الخميس، 25 يناير 2024 - 20:41

كتب : عمرو نبيل

إياد العسقلاني - الإسماعيلي

تلقى نادي الإسماعيلي عرضا رسميا من نادي روستوف الروسي لضم إياد العسقلاني.

وحسبما علم FilGoal.com فإن النادي الروسي تقدم بعرض قيمته 400 ألف دولار لضم مدافع المنتخب الأولمبي.

ووصل مندوب النادي الروسي للتفاوض مع مسؤولي الدراويش لإتمام التعاقد.

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إياد الذي يشغل مركزي قلب الدفاع والظهير الأيسر خاض الموسم الجاري 9 مباريات وصنع هدفا وحيدا.

وبقميص الفريق الأول للدراويش شارك اللاعب البالغ 19 عاما في 10 مباريات.

وكان العسقلاني جدد تعاقده منذ عدة أشهر مع الإسماعيلي لمدة 5 أشهر.

من هو إياد العسقلاني؟

جوهرة أخرى من جواهر الدراويش التي جذبت الأنظار سريعا.

تم تصعيده مع حمزة الجمل، ونال مشاركته الأولى في الدوري المصري في الجولة الأخيرة أمام الاتحاد السكندري، ولكن هذه لم تكن بداية الحكاية.

البداية كانت مع رجل آخر يرتبط بالإسماعيلي، وهو محمود جابر مدرب منتخب الشباب السابق، ومدير قطاع الناشئين الحالي في الدراويش، الذي اصطحبه في منتخب تحت 20 عاما خلال بطولتي كأس العرب وكأس أمم إفريقيا.

الخطوة التالية كانت المنتخب الأولمبي، وفي ظهور ودي أمام بنين، سجل العسقلاني هدفا برأسية في الدقيقة الثالثة، وسريعا وقع عقده الاحترافي الأول مع الإسماعيلي.

وأخيرا في توقف يونيو الدولي الماضي، نال العسقلاني فرصة التدرب مع المنتخب الأول، ضمن 6 لاعبين تدربوا لمدة يومين تحت قيادة روي فيتوريا كخطوة أولى لخطوات أكبر.

الإسماعيلي إياد العسقلاني روستوف الروسي
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