خبر في الجول - عرض روسي لـ الإسماعيلي من أجل إياد العسقلاني
الخميس، 25 يناير 2024 - 20:41
كتب : عمرو نبيل
تلقى نادي الإسماعيلي عرضا رسميا من نادي روستوف الروسي لضم إياد العسقلاني.
إياد العسقلاني
النادي : الإسماعيلي
وحسبما علم FilGoal.com فإن النادي الروسي تقدم بعرض قيمته 400 ألف دولار لضم مدافع المنتخب الأولمبي.
ووصل مندوب النادي الروسي للتفاوض مع مسؤولي الدراويش لإتمام التعاقد.
إياد الذي يشغل مركزي قلب الدفاع والظهير الأيسر خاض الموسم الجاري 9 مباريات وصنع هدفا وحيدا.
وبقميص الفريق الأول للدراويش شارك اللاعب البالغ 19 عاما في 10 مباريات.
وكان العسقلاني جدد تعاقده منذ عدة أشهر مع الإسماعيلي لمدة 5 أشهر.
من هو إياد العسقلاني؟
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