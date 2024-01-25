نسبة إعادة بيع وبند يسمح له بالاحتراف الفوري.. من هو محمد هيثم مهاجم الأهلي الجديد؟

الخميس، 25 يناير 2024 - 20:05

كتب : أحمد الخولي

محمد هيثم

أعلن النادي الأهلي عن تعاقده مع محمد هيثم ناشئ نادي زد في صفقة جديدة لقطاع الناشئين.

وتم التوقيع في حضور أمير توفيق القائم مدير التعاقدات وبأعمال المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم، ووليد سليمان رئيس قطاع الناشئين، وبدر رجب المدير الفني للقطاع، ونائبه محمد شوقي، ووكيل اللاعب ومسئولي نادي زد.

فمن هو محمد هيثم؟

المهاجم الذي ولد عام 2007، كان يعتبر الأفضل في قطاع ناشئي زد، الفائز بجائزة أفضل قطاع ناشئين في حفل جوائز جلوب سوكر الأخير.

وكان الأهلي يتابعه منذ فترة ويحاول ضمه، وفي النهاية نجحت مفاوضاته في إقناع زد بالتخلي عن خدماته.

وعلم FilGoal.com أن اللاعب في عقده نسبة إعادة بيع بقيمة 40% لصالح نادي زد.

كما يوجد بند ينص على موافقة الأهلي له على الاحتراف الأوروبي إن أتاه عرض لذلك، بينما لم يتم الكشف عن المقابل المالي للصفقة التي تمت بسبب اتفاق الطرفين.

ويخطط الأهلي لاستغلاله في دعم الفريق الأول مستقبلا في أسرع وقت ممكن.

يذكر أن محمد هيثم هو نجل هيثم عبد العظيم نائب رئيس مجلس إدارة شركة زد للاستثمار الرياضي.

خبر في الجول - زد يملك 40% من إعادة بيع المهاجم محمد هيثم الذي انتقل إلى الأهلي.. وهناك بند يتضمن سماح الأحمر له بالاحتراف الأوروبي فور وصول عرض له.

نادي زد الأهلي محمد هيثم
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