في مباراة الأهداف الملغية.. السعودية تحسم الصدارة وتصطدم بـ"الشمشون".. وعمان تودع البطولة

الخميس، 25 يناير 2024 - 19:38

كتب : FilGoal

احتفال محمد كنو بهدف السعودية

حسم المنتخب السعودي صدارة ترتيب المجموعة السادسة من كأس آسيا.

وتعادل المنتخب السعودي أمام نظيره التايلاندي بدون أهداف ضمن ختام دور المجموعات.

وشهدت المباراة إلغاء 4 أهداف منهم هدفين للمنتخب السعودي ومثلهما للتايلاندي.

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فيما أهدر عبد الله رديف ركلة جزاء تصدى لها حارس مرمى منتخب تايلاند.

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في المقابل فشل منتخب عمان في التأهل صمن أفضل 4 منتخبات حصلت على المركز الثالث.

واكتفى منتخب عمان بالتعادل مع نظيره منتخب قرغيزستان بهدف لكل فريق.

وسيلعب منتخب السعودية أمام نظيره الكوري الجنوبي في مباراة مرتقبة في الدور ثمن النهائي.

فيما سيلعب منتخب تايلاند أمام أوزبكستان في ثمن النهائي أيضا.

السعودية تايلاند كأس آسيا
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