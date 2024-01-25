كرة يد - خطوة على اللقب والأولمبياد.. مصر تجتاز تونس إلى نهائي إفريقيا

الخميس، 25 يناير 2024 - 19:35

كتب : FilGoal

مصر × تونس - بطولة إفريقيا لكرة اليد

تغلب منتخب مصر على تونس بنتيجة 30-25 في نصف نهائي بطولة إفريقيا لكرة اليد.

وانتهى الشوط الأول بتقدم مصر بنتيجة 17-12.

وبذلك ينتظر الفراعنة الفائز من كاب فيردي والجزائر في النهائي.

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وفاز يحيى الدرع بجائزة رجل المباراة.

منتخب مصر هو حامل لقب البطولة القارية، وهو ثاني الأكثر تتويجا بها برصيد 8 ألقاب.

بينما خسرت تونس فرصة زيادة الصدارة التاريخية، حيث تملك 10 ألقاب.

وتسعى مصر لتحقيق اللقب الثالث على التوالي، وهو ما لم يسبق لها تحقيقه من قبل.

وإذا توجت مصر بالبطوبة ستضمن مقعدها في أولمبياد باريس 2024.

وضمن مصر بالفعل تأهلها إلى كأس العالم رفقة تونس والجزائر وكاب فيردي وخامس البطولة بعد نهاية المرحلة الترتيبية.

منتخب مصر لكرة اليد بطولة إفريقيا لكرة اليد
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