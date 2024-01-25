كما انفرد في الجول – بيراميدز يضم مروان حمدي من المصري

الخميس، 25 يناير 2024 - 18:45

كتب : FilGoal

مروان حمدي - بيراميدز

أعلن بيراميدز اليوم الخميس رسميا انضمام مروان حمدي قادما من المصري ليصبح أولى صفقات الفريق الشتوية.

مروان حمدي

النادي : بيراميدز

المصري

وكان FilGoal.com كشف في وقت سابق اتفاق مروان حمدي على الانتقال إلى بيراميدز بعقد يمتد لأربع سنوات ونصف.

وقال مصدر من المصري لـFilGoal.com آنذاك: "مروان حمدي انتقل لصفوف بيراميدز لمدة 4 سنوات ونصف".

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وأضاف "قيمة صفقة انتقال مروان حمدي لبيراميدز تتراوح ما بين 20 إلى 25 مليون جنيه".

فيما قال علي ماهر مدرب المصري عبر "إم بي سي مصر": "مروان حمدي انتقل بشكل رسمي لصفوف يبراميدز".

وكشف مصدر من المصري في وقت سابق عن تواصل أكثر من فريق لضم مروان حمدي في سوق الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال مصدر من المصري لـFilGoal.com في وقت سابق: "مسؤولو بيراميدز والزمالك وسيراميكا كليوباترا تواصلوا مع مسؤولي النادي لبحث إمكانية ضم مروان حمدي".

وكان المصري أعلن تغريم مروان حمدي مليون جنيه وفتح الباب حول رحيله بعد إشارته غير اللائقة لجماهير النادي في مواجهة بيراميدز.

صاحب الـ26 عاما شارك رفقة المصري في 36 مباراة بمختلف البطولات. سجل فيهم 8 أهداف وصنع هدفا واحدا، منهم هدف واحد سجله هذا الموسم حتى الآن في 5 مباريات شارك بها.

ويملك مروان حمدي 12 مباراة دولية رفقة منتخب مصر، سجل فيهم هدفا وحيدا.

مروان حمدي المصري بيراميدز
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