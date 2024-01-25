مصدر من الزمالك لـ في الجول: أتممنا الاتفاق مع ياسر حمد

أتم الزمالك اتفاقه مع المدافع الفلسطيني ياسر حمد للانضمام إليه في الانتقالات الشتوية الجارية.

ياسر حمد النادي : لاعب حر الزمالك

وقال مصدر من الزمالك –طلب عدم ذكر اسمه- لـFilGoal.com اليوم الخميس: "الزمالك يتمم اتفاقه مع المدافع الفلسطيني ياسر حمد للانتقال إليه لمدة موسم ونصف".

وأتم المصدر تصريحاته المقتضبة "اللاعب سيتقاضى راتبه بالجنيه المصري".

ويتواجد صاحب الـ26 عاما حاليا مع منتخب فلسطين الذي يخوض منافسات كأس آسيا في الإمارات.

وسبق لياسر حمد اللعب في مصر عن طريق النادي المصري في الفترة ما بين يناير إلى يوليو عام 2022.

وبعد رحيله عن المصري انتقل إلى الريان القطري ثم القادسية الكويتي ونورث إيستد يونايتد الهندي.

وأصبح ياسر حمد حرا بعد فسخ تعاقده مع النادي الهندي الشهر الجاري.