خبر في الجول - الوداد ينافس أهلي طرابلس على ضم إيبوكا

دخل نادي الوداد المغربي في سباق التعاقد مع النيجيري جون إيبوكا مهاجم سيراميكا كليوباترا.

ويلعب إيبوكا في صفوف سيراميكا كليوباترا منذ صيف 2022 قادما من إنبي.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الوداد المغربي ينافس أهلي طرابلس الليبي على ضم جون إيبوكا مهاجم سيراميكا كليوباترا خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ومن المقرر أن يحسم سيراميكا كليوباترا مصير إيبوكا خاصة بعد التعاقد مع فيفور أكيم لاعب بلدية المحلة.

ويحتاج سيراميكا كليوباترا للتخلص من أحد لاعبيه الأجانب بسبب امتلاكه 6 لاعبين أجانب.

جون أوكوي إيبوكا (25 عامًا) انضم إلى إنبي في صيف 2020 قادمًا من ينيكامي القبرصي.

وسجل إيبوكا 23 هدفًا في 65 مباراة خاضها بالدوري المصري على مدار موسمين.

كما صنع إيبوكا 5 أهداف في الدوري، بالإضافة إلى تسجيل هدفين وصناعة هدف في كأس مصر

وانتقل إيبوكا لصفوف سيراميكا منذ صيف 2022 وشارك خلال 26 مباراة وسجل 6 أهداف وصنع هدفين.