انتهت كرة يد - مصر (30)-(25) تونس.. نصف نهائي بطولة إفريقيا
الخميس، 25 يناير 2024 - 17:55
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لنصف نهائي بطولة إفريقيا لكرة اليد بين مصر وتونس.
ويلتقي الفائز مع الفائز من الجزائر وكاب فيردي.
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نهاية المباراة: مصر 30-25 تونس
30-24
28-23
26-21
25-21 لمصر
22-18
21-18.. تونس تقلص الفارق
19-13 لمصر
18-13
نهاية الشوط الأول: مصر 17-12 تونس
15-8 لمصر
13-7
12-7 لمصر
10-6 لمصر
7-4 للفراعنة
4-2 لمصر
3-1
3-0 لمصر
2-0 لمصر
1-0 لمصر
بداية المباراة
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