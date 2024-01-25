تقرير: علي معلول يعتزل اللعب دوليا بقميص تونس

الخميس، 25 يناير 2024 - 17:28

كتب : FilGoal

مصر ضد تونس - علي معلول

اعتزل علي معلول اللعب دوليا بقميص منتخب تونس وفقا لقناة "الحوار" التونسية.

علي معلول

النادي : الأهلي

تونس

ويأتي ذلك عقب يوم واحد من توديع نسور قرطاج لكأس أمم إفريقيا 2023 من دور المجموعات.

وشارك معلول في مباراة واحدة كأساسي ضد ناميبيا والتي خسرها المنتخب التونسي بهدف دون رد.

أخبار متعلقة:
أمم إفريقيا - السليتي: يجب الاعتراف بأن منتخب تونس لم يحقق تقدما في الفترة الأخيرة جلال القادري يعلن رحيله عن تونس: حاولنا ولم نوفق.. لقاء ناميبيا أثر علينا كثيرا أمم إفريقيا - مؤتمر مدرب تونس: نحتاج إلى جميع عوامل النجاح للفوز على جنوب إفريقيا كرة يد - إلى المربع الذهبي.. مصر تتخطى أنجولا وفي انتظار الفائز من مواجهة تونس

وتواجد على مقاعد البدلاء في مباراتي مالي وجنوب إفريقيا.

وإجمالا خاض معلول 89 مباراة دولية وسجل 3 أهداف وصنع 11.

وشارك معلول في أمم إفريقيا 2015 و2017 و2019 و2021 و2023 مع نسور قرطاج، وتواجد في كأس العالم 2018 و2022، وأيضا كأس العرب 2021.

ظهير أيسر الأهلي البالغ 34 عاما ينتهي تعاقده مع الأحمر بنهاية الموسم الجاري.

علي معلول الأهلي تونس
نرشح لكم
إمام عاشور يغادر المستشفي و يعود لمقر إقامة منتخب مصر أمم إفريقيا - كلوب يعتذر عما فعله في أزمة إصابة صلاح "أنا آسف" أمم إفريقيا - أمرابط: أردنا الفوز على زامبيا من أجل إهدائه للركراكي إمام عاشور: كنت بين الحياة والموت.. وأسعى للجاهزية مع زملائي في المنتخب أمم إفريقيا - بوفال: سندخل منافسة جديدة.. الطقس في كوت ديفوار صعب للغاية تقرير مغربي: فحوصات طبية لـ زياش قبل مواجهة جنوب إفريقيا أمم إفريقيا - أبو بكر ونجي جاهزان للمشاركة أمام نيجيريا في دور الـ16 مدرب المغرب: تجنب المنتخب المصري؟ حتى تكون بطلا يجب ألا تفكر بهذه الطريقة
أخر الأخبار
تقرير: علي معلول يعتزل اللعب دوليا بقميص تونس 9 دقيقة | كوت ديفوار 2023
خبر في الجول - فاركو يحدد سعر بيع ثنائي الفريق إلى الزمالك 28 دقيقة | الدوري المصري
قائد الرجاء المغربي: مستعدون لمواجهة الزمالك.. نعرف بعضنا البعض جيدا 28 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر كأس آسيا - السعودية (0) - (0) تايلاند.. هدف غير محتسب 31 دقيقة | سعودي في الجول
إمام عاشور يغادر المستشفي و يعود لمقر إقامة منتخب مصر 41 دقيقة | كوت ديفوار 2023
سان جيرمان يضم موهبة برازيلية من كورينثيانز 49 دقيقة | ميركاتو
في الجول يكشف سبب عدم إتمام انتقال عمرو السيسي إلى سيراميكا كليوباترا 52 دقيقة | ميركاتو
أمم إفريقيا - كلوب يعتذر عما فعله في أزمة إصابة صلاح "أنا آسف" ساعة | كوت ديفوار 2023
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 طريق مصر - مواجهة ثاني مجموعة المغرب.. والمفاجأة حال التأهل لربع النهائي 2 تغريدة أمم إفريقيا - "بـ10 رئات واحضروه إلى أرسنال بأي ثمن" ماذا قال الأجانب عن إمام عاشور 3 مواجهة نارية مرتقبة وأخرى في طريق مصر.. تحديد أول مباراتين بثمن النهائي 4 الشناوي يخضع لعملية جراحية في ألمانيا.. ومدة غيابه المتوقعة