تقرير: علي معلول يعتزل اللعب دوليا بقميص تونس

اعتزل علي معلول اللعب دوليا بقميص منتخب تونس وفقا لقناة "الحوار" التونسية.

علي معلول النادي : الأهلي تونس

ويأتي ذلك عقب يوم واحد من توديع نسور قرطاج لكأس أمم إفريقيا 2023 من دور المجموعات.

وشارك معلول في مباراة واحدة كأساسي ضد ناميبيا والتي خسرها المنتخب التونسي بهدف دون رد.

وتواجد على مقاعد البدلاء في مباراتي مالي وجنوب إفريقيا.

وإجمالا خاض معلول 89 مباراة دولية وسجل 3 أهداف وصنع 11.

وشارك معلول في أمم إفريقيا 2015 و2017 و2019 و2021 و2023 مع نسور قرطاج، وتواجد في كأس العالم 2018 و2022، وأيضا كأس العرب 2021.

ظهير أيسر الأهلي البالغ 34 عاما ينتهي تعاقده مع الأحمر بنهاية الموسم الجاري.