قائد الرجاء المغربي: مستعدون لمواجهة الزمالك.. نعرف بعضنا البعض جيدا

أوضح أنس الزنيتي قائد الرجاء المغربي أن فريقه مستعد جيدا لمواجهة الزمالك وديا في في كأس تحدي دبي.

ويلعب الزمالك بطولة أخرى ودية في الإمارات قبل العودة لمصر من أجل استئناف النصف الثاني من الموسم.

وقال الزنيتي لجريدة البيان الإماراتية: "مستعدون لمواجهة الزمالك، الفريقان يعرفان بعضهما جيدا، سبق أن التقينا عربيا وإفريقيا".

وتحدث عن منتخب بلاده قائلا "المنتخب المغربي تعود على التأهل إلى الأدوار الإقصائية في كأس أمم إفريقيا، ومتشوقون لتحقيق اللقب الغائب منذ سنوات طويلة".

وأعلن مجلس دبي الرياضي نظام بطولة كأس تحدي دبي، حيث يلتقي فريقان من إفريقيا معًا، وفريقان من آسيا معًا، ليكون النهائي بين فريق إفريقي وآخر أسيوي.

ويلعب الزمالك يوم الجمعة مع الرجاء المغربي، ويلتقي أهلي جدة السعودي في اليوم التالي مع ووهان ثري الصيني.

ويلعب الفائزان في المباراة النهائية.

وكان الزمالك قد خسر من أم صلال القطري بهدفين دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب آل نهيان بدورة الوحدة الودية.

بذلك احتل الزمالك المركز الرابع في البطولة، بينما حصل أم صلال على المركز الثالث.

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