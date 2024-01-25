انتهت في كأس آسيا - السعودية (0) - (0) تايلاند.. الأخضر يتصدر

الخميس، 25 يناير 2024 - 17:06

كتب : FilGoal

عبد الإله المالكي - منتخب السعودية

يلعب منتخب السعودية أمام تايلاند ضمن ختام دور المجموعات بكأس آسيا.

ويقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة السعودية أمام تايلاند.

لمتابعة مباراة السعودية أمام تايلاند دقيقة بدقيقة اضغط هنا.

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نهاية المباراة

ق88 عرضية خطيرة من عبدالرحمن غريب وضربة رأسية يتصدى لها حارس تايلاند

ق61 انطلاقة سريعة من عبد الرحمن غريب وعرضية خطيرة تمر بجوار المرمى

ق48 عرضية خطيرة من حسن كادش يبعدها دفاع تايلاند

بداية الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق40 حارس مرمى منتخب تايلاند يبعد هجمة خطيرة لمنتخب السعودية

ق16 هدف غير محتسب لمنتخب السعودية بداعي تسلل عبد الله رديف

ق15 هدف غير محتسب لمنتخب تايلاند بداعي التسلل

ق13 ركلة جزاء ضائعة للمنتخب السعودي عن طريق عبد الله رديف

انطلاق المباراة

منتخب السعودية
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