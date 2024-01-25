إمام عاشور يغادر المستشفي و يعود لمقر إقامة منتخب مصر

غادر إمام عاشور لاعب منتخب مصر المستشفي ظهر اليوم ، ووصل فندق إقامة الفريق بأبيدجان عقب تلقيه العلاج اللازم على خلفية إصابته بارتجاج في المخ .

وتعرض إمام عاشور لإصابة في الرأس أدت إلى تعرضه لارتجاج في المخ خلال المران الجماعي للفراعنة.

واستقبل خالد الدرندلي رئيس بعثة المنتخب وحازم إمام المشرف على المنتخب، وروي فيتوريا المدير الفني للمنتخب واللاعبين على استقبال اللاعب والاطمئنان عليه.

وكان عاشور قد توجه رفقة الجهاز الطبي إلى المستشفى على الفور وأجرى جميع الفحوصات التي أثبتت إصابته بارتجاج في المخ.

وكشف المنتخب عن استقرار حالة اللاعب الصحية، وبقائه في المستشفى لمدة 24 ساعة تحت الملاحظة قبل أن يعلن مغادرة اللاعب المستشفى وعودته لمقر إقامة المنتخب.

وعلم FilGoal.com أن إصابة إمام عاشور ستمنعه من المشاركة في المباراة المقبلة ضد الكونغو الديمقراطية.

وأن إمام عاشور تعرض للإصابة بعدما حاول تسديد ركلة مقصية في المران ليسقط على رأسه، ولم يصطدم مع أي لاعب خلال المران.

وشارك إمام عاشور مع منتخب مصر كبديل في أول مباريات أمم إفريقيا ضد موزمبيق، قبل أن يلعب مباراتي غانا وكاب فيردي بالكامل.

ويلعب منتخب مصر في دور الـ16 ضد الكونغو الديمقراطية يوم الأحد المقبل.

وتأهل منتخب مصر إلى دور الـ16 بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الثانية بعد 3 تعادلات مع موزمبيق وغانا وكاب فيردي جميعها بنتيجة 2-2.

ويعد إمام عاشور ثالث لاعب يتعرض للإصابة في منتخب مصر منذ بداية أمم إفريقيا بعد محمد صلاح ومحمد الشناوي.