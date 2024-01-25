خبر في الجول - فاركو يحدد سعر بيع ثنائي الفريق إلى الزمالك
الخميس، 25 يناير 2024 - 17:09
كتب : حامد وجدي
حدد نادي فاركو المبلغ المالي للموافقة على بيع الثنائي أحمد شريف ومحمود جهاد.
محمود جهاد
النادي : فاركو
أحمد شريف
النادي : فاركو
وعلم FilGoal.com أن هناك اهتمام من نادي الزمالك لضم ثنائي فاركو خلال سوق الانتقالات الشتوية.
وحدد فاركو 60 مليون جنيه مقابل بيع الثنائي شريف وجهاد.
ثنائي منتخب مصر الأولمبي تواجد خلال الأيام الماضية في معسكر المنتخب خلال البطولة الودية التي أقيمت في الإمارات.
جهاد البالغ 22 عاما شارك في 3 مباريات، بينما شارك شريف في 10 مباريات الموسم الجاري وسجل 2 وصنع 2.
من هو أحمد شريف؟
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