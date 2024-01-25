خبر في الجول - فاركو يحدد سعر بيع ثنائي الفريق إلى الزمالك

الخميس، 25 يناير 2024 - 17:09

كتب : حامد وجدي

سموحة ضد فاركو

حدد نادي فاركو المبلغ المالي للموافقة على بيع الثنائي أحمد شريف ومحمود جهاد.

محمود جهاد

النادي : فاركو

أحمد شريف

النادي : فاركو

فاركو
الزمالك

وعلم FilGoal.com أن هناك اهتمام من نادي الزمالك لضم ثنائي فاركو خلال سوق الانتقالات الشتوية.

وحدد فاركو 60 مليون جنيه مقابل بيع الثنائي شريف وجهاد.

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ثنائي منتخب مصر الأولمبي تواجد خلال الأيام الماضية في معسكر المنتخب خلال البطولة الودية التي أقيمت في الإمارات.

جهاد البالغ 22 عاما شارك في 3 مباريات، بينما شارك شريف في 10 مباريات الموسم الجاري وسجل 2 وصنع 2.

من هو أحمد شريف؟

بدأ مع جاسكو بالسويس في عمر 11 عاما ثم انتقل إلى وادي دجلة وشارك في بطولة الجمهورية لمدة ثلاثة مواسم، ولعب للفريق الأول بعد استئناف موسم 2019-20 عقب توقفه لتفشي فيروس كورونا.

في ديسمبر 2021 تعرض لحادث سير مروع بالسيارة توفت على إثره خطيبته، فيما تعرض هو لكدمات بسيطة، وأهداها أحد أهدافه في الدوري من قبل.

تعثرت مفاوضات انتقاله بين وادي دجلة والأهلي عقب هبوط الأخير للقسم الثاني وانتقل في اليوم الأخير من القيد لصفوف فاركو.

من العناصر الأساسية لمنتخب مصر للشباب وشارك في كأس أمم إفريقيا للشباب 2023 تحت قيادة محمود جابر.

سبق له الانضمام لمنتخب مصر تحت قيادة روي فيتوريا.

من هو محمود جهاد؟

بدأ من دوري المدارس واستمر مع نادي النجوم حتى 2019 وانضم معارا لفاركو مع صعوده للممتاز وفعّل النادي تعاقده.

انضم من قبل لمنتخب مصر للشباب تحت قيادة ربيع ياسين.

واحد من عناصر روجيرو ميكالي في منتخب مصر الأولمبي والذي تأهل لأولمبياد باريس بتحقيق وصافة أمم إفريقيا تحت 23 عاما لحساب المغرب.

يحب أسلوب لعب عمرو السولية محليا وبول بوجبا عالميا.

الزمالك فاركو أحمد شريف محمود جهاد
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