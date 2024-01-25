خبر في الجول - فاركو يحدد سعر بيع ثنائي الفريق إلى الزمالك

بدأ مع جاسكو بالسويس في عمر 11 عاما ثم انتقل إلى وادي دجلة وشارك في بطولة الجمهورية لمدة ثلاثة مواسم، ولعب للفريق الأول بعد استئناف موسم 2019-20 عقب توقفه لتفشي فيروس كورونا.

في ديسمبر 2021 تعرض لحادث سير مروع بالسيارة توفت على إثره خطيبته، فيما تعرض هو لكدمات بسيطة، وأهداها أحد أهدافه في الدوري من قبل.

تعثرت مفاوضات انتقاله بين وادي دجلة والأهلي عقب هبوط الأخير للقسم الثاني وانتقل في اليوم الأخير من القيد لصفوف فاركو.

من العناصر الأساسية لمنتخب مصر للشباب وشارك في كأس أمم إفريقيا للشباب 2023 تحت قيادة محمود جابر.

سبق له الانضمام لمنتخب مصر تحت قيادة روي فيتوريا.

من هو محمود جهاد؟