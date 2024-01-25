في الجول يكشف سبب عدم إتمام انتقال عمرو السيسي إلى سيراميكا كليوباترا

لا تزال المفاوضات مستمرة بين ناديي الزمالك وسيراميكا كليوباترا بشأن انتقال عمرو السيسي لاعب الوسط إلى الأخير.

وكان سيراميكا كليوباترا قد توصل لاتفاق من أجل انتقال عمرو السيسي ضمن تدعيمات سوق الانتقالات الشتوية بيناير الحالي.

وعلم FilGoal.com أن سبب عدم إتمام الصفقة حتى الآن، هو رغبة الزمالك في دخول لاعبين ضمن الصفقة.

بينما يتمسك سيراميكا كليوباترا بشراء اللاعب بمقابل مادي فقط دون التفريط في أي من لاعبيه.

ويلعب عمرو السيسي في صفوف الزمالك منذ الموسم الماضي قادما من طلائع الجيش.

وحسبما علم FilGoal.com فإن سيراميكا كليوباترا عرض 14 مليون جنيه مقابل ضم عمرو السيسي.

اللاعب تلقى عرضا من زد لكنه بات قريبا من الانتقال لسيراميكا كليوباترا وينتظر وصول الناديين لاتفاق رسمي.

ولعب عمرو السيسي 8 مباريات مع الزمالك خلال الموسم الحالي لكنه لم يسجل أو يصنع.

لاعب الوسط صاحب الـ29 عاما شارك في 36 مباراة مع الزمالك وسجل هدفين وصنع هدفا وحيدا.

وبدأ عمرو السيسي مسيرته مع فريق النجوم ثم انتقل لطلائع الجيش في صيف 2019 قبل الانتقال لنادي الزمالك.

وكان الزمالك قد تخلى عن خدمات محمد عبد الغني الذي انتقل لصفوف البنك الأهلي خلال الانتقالات الشتوية الجارية.