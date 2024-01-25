في الجول يكشف سبب عدم إتمام انتقال عمرو السيسي إلى سيراميكا كليوباترا

الخميس، 25 يناير 2024 - 16:45

كتب : حامد وجدي

الزمالك - ساجرادا - عمرو السيسي

لا تزال المفاوضات مستمرة بين ناديي الزمالك وسيراميكا كليوباترا بشأن انتقال عمرو السيسي لاعب الوسط إلى الأخير.

وكان سيراميكا كليوباترا قد توصل لاتفاق من أجل انتقال عمرو السيسي ضمن تدعيمات سوق الانتقالات الشتوية بيناير الحالي.

وعلم FilGoal.com أن سبب عدم إتمام الصفقة حتى الآن، هو رغبة الزمالك في دخول لاعبين ضمن الصفقة.

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - الزمالك يرفض شرط المصري لإتمام تعاقد كريم العراقي وسام أبو علي: أفشة يجعلني أشاهد هدفه في الزمالك أكثر من مرة.. وأتمنى مساعدة الأهلي مباراة شهدت تكريم شيكابالا.. الزمالك يختتم بطولة الوحدة بالخسارة من أم صلال تشكيل الزمالك - ثلاثي في خط الدفاع لمواجهة أم صلال

بينما يتمسك سيراميكا كليوباترا بشراء اللاعب بمقابل مادي فقط دون التفريط في أي من لاعبيه.

ويلعب عمرو السيسي في صفوف الزمالك منذ الموسم الماضي قادما من طلائع الجيش.

وحسبما علم FilGoal.com فإن سيراميكا كليوباترا عرض 14 مليون جنيه مقابل ضم عمرو السيسي.

اللاعب تلقى عرضا من زد لكنه بات قريبا من الانتقال لسيراميكا كليوباترا وينتظر وصول الناديين لاتفاق رسمي.

ولعب عمرو السيسي 8 مباريات مع الزمالك خلال الموسم الحالي لكنه لم يسجل أو يصنع.

لاعب الوسط صاحب الـ29 عاما شارك في 36 مباراة مع الزمالك وسجل هدفين وصنع هدفا وحيدا.

وبدأ عمرو السيسي مسيرته مع فريق النجوم ثم انتقل لطلائع الجيش في صيف 2019 قبل الانتقال لنادي الزمالك.

وكان الزمالك قد تخلى عن خدمات محمد عبد الغني الذي انتقل لصفوف البنك الأهلي خلال الانتقالات الشتوية الجارية.

الزمالك سيراميكا كليوباترا عمرو السيسي
نرشح لكم
خبر في الجول - فاركو يحدد سعر بيع ثنائي الفريق إلى الزمالك سان جيرمان يضم موهبة برازيلية من كورينثيانز بلدية المحلة يعلن انتقال أكيم إلى سيراميكا كليوباترا على خطى ألفاريز.. سيتي يعلن ضم موهبة أرجنتينية من ريفر بليت خبر في الجول - الأهلي يتواصل مع سيراميكا كليوباترا للتفاوض على ضم محمد بسام بيلد: مبابي اتخذ قرارا بالتغيير.. وباريس سان جيرمان في الانتظار خبر في الجول - بلدية المحلة يتمم اتفاقه مع مدافع سيراميكا كليوباترا عودة بعد 13 عاما.. تشيشاريتو ينضم إلى شيفاز جوادالاخارا
أخر الأخبار
خبر في الجول - فاركو يحدد سعر بيع ثنائي الفريق إلى الزمالك 5 دقيقة | الدوري المصري
قائد الرجاء المغربي: مستعدون لمواجهة الزمالك.. نعرف بعضنا البعض جيدا 5 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر كأس آسيا - السعودية (0) - (0) تايلاند.. ركلة جزاء ضائعة 8 دقيقة | سعودي في الجول
إمام عاشور يغادر المستشفي و يعود لمقر إقامة منتخب مصر 17 دقيقة | كوت ديفوار 2023
سان جيرمان يضم موهبة برازيلية من كورينثيانز 26 دقيقة | ميركاتو
في الجول يكشف سبب عدم إتمام انتقال عمرو السيسي إلى سيراميكا كليوباترا 28 دقيقة | ميركاتو
أمم إفريقيا - كلوب يعتذر على ما فعله في أزمة إصابة صلاح "أنا آسف" 47 دقيقة | كوت ديفوار 2023
الكل يخشى الساموراي.. كوريا الجنوبية تفقد الصدارة والثنائي العربي يتأهل لثمن النهائي ساعة | آسيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 طريق مصر - مواجهة ثاني مجموعة المغرب.. والمفاجأة حال التأهل لربع النهائي 2 تغريدة أمم إفريقيا - "بـ10 رئات واحضروه إلى أرسنال بأي ثمن" ماذا قال الأجانب عن إمام عاشور 3 مواجهة نارية مرتقبة وأخرى في طريق مصر.. تحديد أول مباراتين بثمن النهائي 4 الشناوي يخضع لعملية جراحية في ألمانيا.. ومدة غيابه المتوقعة