الكل يخشى الساموراي.. كوريا الجنوبية تفقد الصدارة والثنائي العربي يتأهل لثمن النهائي

الخميس، 25 يناير 2024 - 16:01

كتب : FilGoal

هيونج مين سون - كوريا الجنوبية

استقبل منتخب كوريا الجنوبية بقيادة سون هيونج مين نجم توتنام هدفا في الوقت القاتل ليخسر منتخب بلاده صدارة ترتيب المجموعة الخامسة بكأس آسيا.

وسجل منتخب ماليزيا هدفا في الوقت القاتل ليتعادل مع كوريا الجنوبية بنتيجة 3-3 بعد مباراة مثيرة.

وأحرز سون هيونج مين ولي كانج إين وو يونج جونج أهداف كوريا الجنوبية.

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فيما سجل أهداف ماليزيا كل من: روميل موراليس وأريف أيمن هانابي وفيصل حليم.

في المقابل حقق منتخب البحرين الفوز على الأردن بهدف دون رد ليتأهل الثلاثي ( البحرين وكوريا الجنوبية والأردن) إلى ثمن النهائي.

وسجل عبد الله يوسف هلال هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 34 من عهمر المباراة.

وتضمن الفرق أصحاب المركزين الأول والثاني في المجموعات تواجدها في ثمن النهائي إضافة إلى 4 أفضل منتخبات أصحاب المركز الثالث.

منتخب البحرين متصدر المجموعة سيلعب أمام اليابان وصيف المجموعة الرابعة في ثمن النهائي.

في المقابل هرب منتخب كوريا الجنوبية من مواجهة السامواري وسيواجه متصدر المجموعة السادسة (السعودية الأقرب).

فيما سيلعب منتخب الأردن ثالث المجموعة الخامسة أمام (قطر أو العراق) في ثمن النهائي.

وجاء ترتيب المجموعة الخامسة بعد ختام دور المجموعات كالتالي:

1- البحرين 6 نقاط

2- كوريا الجنوبية 5 نقاط

3- الأردن 4 نقاط

4- ماليزيا 1 نقطة

كأس آسيا منتخب الأردن كوريا الجنوبية
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