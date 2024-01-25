بلدية المحلة يعلن انتقال أكيم إلى سيراميكا كليوباترا

الخميس، 25 يناير 2024 - 15:58

كتب : رضا السنباطي

هدف واحتفال فيفور أكيم لاعب بلدية المحلة ضد فاركو

أعلن نادي بلدية المحلة انتقال فيبو أكيم جناح الفريق إلى سيراميكا كليوباترا.

وارتبط اسم أكيم بعدد من الأندية المصرية خلال الفترة الماضية، قبل أن ينجح سيراميكا كليوباترا في ضمه بالنهاية.

وكتب نادي بلدية المحلة عبر حسابه: "توصل النادي لاتفاق مع سيراميكا كليوباترا لرحيل اللاعب النيجيري فابيو أكيم، شكرا على كل ما قدمته لفريقنا ونتمنى لك التوفيق".

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وانضم أكيم إلى بلدية المحلة في صيف 2022 ولعب في النصف الثاني من الموسم الماضي مع طلائع الجيش.

ولعب أكيم 10 مباريات مع بلدية المحلة في مسابقة الدوري وساهم في ستة أهداف.

وقال مصطفى الشامي رئيس بلدية المحلة لـ FilGoal.com: "تم الاتفاق مع إدارة سيراميكا كليوباترا على الرقم مادي مناسب".

ولم يغب فيبو أكيم عن أي مباراة خاضها بلدية المحلة في الدوري هذا الموسم.

ويحتل بلدية المحلة المركز الثالث عشر برصيد 10 نقاط وخسر الفريق ثلاث مباريات بآخر أربعة لقاءات خاضهم الفريق.

بينما سيراميكا كليوباترا في المركز التاسع بعد خوض 9 لقاءات فقط، وبرصيد 14 نقطة.

الدوري المصري بلدية المحلة سيراميكا كليوباترا فيبو أكيم
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