أمم إفريقيا - أمرابط: أردنا الفوز على زامبيا من أجل إهدائه للركراكي

الخميس، 25 يناير 2024 - 15:57

كتب : FilGoal

سفيان إمرابط

يرى سفيان أمرابط لاعب وسط منتخب المغرب أن ما فعله مدربه وليد الركراكي في نهاية مباراة الكونغو الديمقراطية لا يستحق الإيقاف، مشددا على أن بطولة أمم إفريقيا ستبدأ بالنسبة للمغرب من مرحلة خروج المغلوب.

وحسم منتخب المغرب تأهله لدور الـ16 في صدارة مجموعته بعد الفوز على زامبيا بهدف دون مقابل في ختام دور المجموعات، في ظل قيادة الركراكي للمباراة من المدرجات.

وقال لاعب مانشستر يونايتد في تصريحات نشرها موقع ناديه: "مواجهة زامبيا صعبة. جميع مواجهات البطولة صعبة، ولم تعد هناك مباريات سهلة. لذلك علينا أن نكون على أتم الاستعداد".

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وأضاف "تأهلنا في الصدارة، والبطولة تبدأ الآن بالنسبة إلى المغرب. نحن مستعدون للمرحلة التالية".

وتابع "إيقاف المدرب وليد الركراكي لا يُصدق، يتعين علي الانتباه لما أقول لكن ما حدث بعد مباراة الكونغو الديمقراطية شيء عادي يحدث في كرة القدم، لذا لا أعرف سبب إيقاف الركراكي".

وأكمل "الركراكي مدرب رائع واشتقنا له لذا أردنا أن نفوز أمام زامبيا لنهدي له هذا الفوز، وسنواصل لتقديم أداء أفضل مما قدمناه في كأس العالم 2022".

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إيقاف الركراكي 4 مباريات، منهم مباراتين مع إيقاف التنفيذ، بسبب مشادة بينه وشانسيل مبيمبا لاعب الكونجو الديمقراطية عقب نهاية لقاء الفريقين.

وأهدى منتخب المغرب هدية لأصحاب الأرض كوت ديفوار بإقصاء زامبيا وعدم تأهل صاحب المركز الثالث من المجموعة السادسة، ليتأهل منتخب الأفيال إلى ثمن النهائي كرابع أفضل ثالث في البطولة.

ويلعب منتخب المغرب بعد صدارته للمجموعة، بجنوب إفريقيا في ثمن النهائي، بينما يواجه الكونغو الديمقراطية ثاني المجموعة منتخب مصر.

أما كوت ديفوار فتأهلت إلى ثمن النهائي ولكن تصطدم بمواجهة السنغال حامل لقب البطولة.

طريق المغرب

رغم تصدر منتخب المغرب مجموعته إلا أنه سيصطدم بمواجهة قوية مبكرة إذ يلاقي جنوب إفريقيا ثاني المجموعة الخامسة.

ويلعب أسود أطلس أمام جنوب إفريقيا يوم الثلاثاء 30 يناير في تمام العاشرة مساء.

وحال التأهل يواجه منتخب المغرب الفائز من مواجهة كاب فيردي ضد موريتانيا في ربع النهائي.

ويقام ربع النهائي وقتها في تمام العاشرة من مساء السبت 3 فبراير المقبل.

وإذا استمر طريق المغرب إلى نصف النهائي يلعب وقتها يوم 7 فبراير أمام الصاعد من مباراتي نيجيريا ضد الكاميرون، وأنجولا أمام ناميبيا.

ويسعى أسود أطلس حصد اللقب الغائب منذ 1976، وهو لقب المغرب الوحيد في تاريخ البطولة.

وفشل المغرب في الوصول للمربع الذهبي من البطولة منذ بلوغ نهائي نسخة 2004 وحصد الوصافة أمام تونس.

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