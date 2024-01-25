إمام عاشور: كنت بين الحياة والموت.. وأسعى للجاهزية مع زملائي في المنتخب

الخميس، 25 يناير 2024 - 14:41

كتب : FilGoal

مصر - كاب فيردي - إمام عاشور

طمأن إمام عاشور جماهير منتخب مصر بعد إصابته في تدريبات أمس الأربعاء.

إمام عاشور

النادي : الأهلي

مصر

ونشر عاشور رسالة على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" وتمنى أن يكون جاهزا مع زملائه في المنتخب.

وتعرض إمام عاشور لإصابة في الرأس أدت إلى تعرضه لارتجاج في المخ خلال المران الجماعي للفراعنة.

أخبار متعلقة:
مواعيد مباريات الخميس 25 يناير - كأس آسيا ومواجهة نارية لـ مصر في أمم إفريقيا لليد كلوب عن أزمة صلاح ومنتخب مصر: هذا سبب قرارنا بعودته.. هو أكثر مصري لديه انتماء قابلته في حياتي بطريقة وطريق مصر منتخب مصر يعلن إصابة إمام عاشور بارتجاج في المخ.. وفي الجول يكشف السبب

وقال عاشور عبر حسابه على إنستجرام: "الحمد لله على كل شيء، أول شيء كنت بين الحياة والموت وما رأيته بالأمس لا أتمنى أن يراه أحد".

وتابع "أشكر كل من دعمني أمس، وأطباء المنتخب واللاعبين والجهاز الإداري".

واختتم اللاعب تصريحاته "أخيرا، لا يوجد ما يستحق في هذه الدنيا، كل شيء سينتهي في لحظة، الحمد لله على كل شيء وبإذن الله أكون جاهزا مع زملائي".

وتوجه اللاعب رفقة الجهاز الطبي إلى المستشفى على الفور وأجرى جميع الفحوصات التي أثبتت إصابته بارتجاج في المخ.

وكشف المنتخب عن استقرار حالة اللاعب الصحية، وسيبقى في المستشفى لمدة 24 ساعة تحت الملاحظة.

وعلم FilGoal.com أن إصابة إمام عاشور ستمنعه من المشاركة في المباراة المقبلة ضد الكونغو الديمقراطية.

وأن إمام عاشور تعرض للإصابة بعدما حاول تسديد ركلة مقصية في المران ليسقط على رأسه، ولم يصطدم مع أي لاعب خلال المران.

وشارك إمام عاشور مع منتخب مصر كبديل في أول مباريات أمم إفريقيا ضد موزمبيق، قبل أن يلعب مباراتي غانا وكاب فيردي بالكامل.

ويلعب منتخب مصر في دور الـ16 ضد الكونغو الديمقراطية يوم الأحد المقبل.

وتأهل منتخب مصر إلى دور الـ16 بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الثانية بعد 3 تعادلات مع موزمبيق وغانا وكاب فيردي جميعها بنتيجة 2-2.

ويعد إمام عاشور ثالث لاعب يتعرض للإصابة في منتخب مصر منذ بداية أمم إفريقيا بعد محمد صلاح ومحمد الشناوي.

منتخب مصر إمام عاشور
نرشح لكم
مدرب المغرب: تجنب المنتخب المصري؟ حتى تكون بطلا يجب ألا تفكر بهذه الطريقة مالك نانت: نريد استمرار مصطفى محمد معنا.. وموقفنا حال طلب تواجده في الأولمبياد طبيب المنتخب يكشف تفاصيل دقائق قليلة ما بين إصابة إمام عاشور ونقله إلى المستشفى خبر في الجول - غياب إمام عاشور عن مباراة الكونغو الديمقراطية للإصابة أمم إفريقيا - تحديد المنافس.. موعد مواجهة مصر ضد الكونغو الديمقراطية في ثمن النهائي منتخب مصر يعلن إصابة إمام عاشور بارتجاج في المخ.. وفي الجول يكشف السبب يد - الجزائر تتأهل لنصف نهائي أمم إفريقيا وتضرب موعدا ضد كاب فيردي مصدر من منتخب مصر لـ في الجول: كاف لم يخطرنا بـ إنذار مصطفى محمد
أخر الأخبار
دوري المحترفين - الـ24.. محمد صلاح يرحل عن تدريب مكادي 50 ثاتيه | القسم الثاني
على خطى ألفاريز.. سيتي يعلن ضم موهبة أرجنتينية من ريفر بليت دقيقة | ميركاتو
إمام عاشور: كنت بين الحياة والموت.. وأسعى للجاهزية مع زملائي في المنتخب 41 دقيقة | منتخب مصر
أمم إفريقيا - بوفال: سندخل منافسة جديدة.. الطقس في كوت ديفوار صعب للغاية 43 دقيقة | كوت ديفوار 2023
تقرير مغربي: فحوصات طبية لـ زياش قبل مواجهة جنوب إفريقيا ساعة | كوت ديفوار 2023
أمم إفريقيا - أبو بكر ونجي جاهزان للمشاركة أمام نيجيريا في دور الـ16 ساعة | كوت ديفوار 2023
مدرب المغرب: تجنب المنتخب المصري؟ حتى تكون بطلا يجب ألا تفكر بهذه الطريقة ساعة | كوت ديفوار 2023
مباشر كأس آسيا - الأردن (0) - (1) البحرين.. الثاني يضيع ساعة | آسيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 طريق مصر - مواجهة ثاني مجموعة المغرب.. والمفاجأة حال التأهل لربع النهائي 2 تغريدة أمم إفريقيا - "بـ10 رئات واحضروه إلى أرسنال بأي ثمن" ماذا قال الأجانب عن إمام عاشور 3 مواجهة نارية مرتقبة وأخرى في طريق مصر.. تحديد أول مباراتين بثمن النهائي 4 الشناوي يخضع لعملية جراحية في ألمانيا.. ومدة غيابه المتوقعة