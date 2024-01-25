إمام عاشور: كنت بين الحياة والموت.. وأسعى للجاهزية مع زملائي في المنتخب

طمأن إمام عاشور جماهير منتخب مصر بعد إصابته في تدريبات أمس الأربعاء.

إمام عاشور النادي : الأهلي مصر

ونشر عاشور رسالة على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" وتمنى أن يكون جاهزا مع زملائه في المنتخب.

وتعرض إمام عاشور لإصابة في الرأس أدت إلى تعرضه لارتجاج في المخ خلال المران الجماعي للفراعنة.

وقال عاشور عبر حسابه على إنستجرام: "الحمد لله على كل شيء، أول شيء كنت بين الحياة والموت وما رأيته بالأمس لا أتمنى أن يراه أحد".

وتابع "أشكر كل من دعمني أمس، وأطباء المنتخب واللاعبين والجهاز الإداري".

واختتم اللاعب تصريحاته "أخيرا، لا يوجد ما يستحق في هذه الدنيا، كل شيء سينتهي في لحظة، الحمد لله على كل شيء وبإذن الله أكون جاهزا مع زملائي".

وتوجه اللاعب رفقة الجهاز الطبي إلى المستشفى على الفور وأجرى جميع الفحوصات التي أثبتت إصابته بارتجاج في المخ.

وكشف المنتخب عن استقرار حالة اللاعب الصحية، وسيبقى في المستشفى لمدة 24 ساعة تحت الملاحظة.

وعلم FilGoal.com أن إصابة إمام عاشور ستمنعه من المشاركة في المباراة المقبلة ضد الكونغو الديمقراطية.

وأن إمام عاشور تعرض للإصابة بعدما حاول تسديد ركلة مقصية في المران ليسقط على رأسه، ولم يصطدم مع أي لاعب خلال المران.

وشارك إمام عاشور مع منتخب مصر كبديل في أول مباريات أمم إفريقيا ضد موزمبيق، قبل أن يلعب مباراتي غانا وكاب فيردي بالكامل.

ويلعب منتخب مصر في دور الـ16 ضد الكونغو الديمقراطية يوم الأحد المقبل.

وتأهل منتخب مصر إلى دور الـ16 بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الثانية بعد 3 تعادلات مع موزمبيق وغانا وكاب فيردي جميعها بنتيجة 2-2.

ويعد إمام عاشور ثالث لاعب يتعرض للإصابة في منتخب مصر منذ بداية أمم إفريقيا بعد محمد صلاح ومحمد الشناوي.