أمم إفريقيا - بوفال: سندخل منافسة جديدة.. الطقس في كوت ديفوار صعب للغاية

الخميس، 25 يناير 2024 - 14:39

كتب : FilGoal

تسديدة سفيان بوفال لركلة جزاء المغرب أمام مصر - أمم إفريقيا

يدرك سفيان بوفال جناح المنتخب المغربي حقيقة دخول كأس أمم إفريقيا في مرحلة الجد حين تبدأ منافسات خروج المغلوب.

وحسم منتخب المغرب تأهله لدور الـ16 في صدارة مجموعته بعد الفوز على زامبيا بهدف دون مقابل في ختام دور المجموعات.

وقال بوفال في تصريحات للصحفيين: "كنا نعلم مدى صعوبة مباراة زامبيا، نظرا للأجواء الصعبة هنا، وكذلك الخصم. ما يهمنا كان تحقيق الفوز، وضمان صدراة مجموعتنا".

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وأضاف "سندخل منافسة جديدة، إذا فزت ستواصل المشوار، وإذا خسرت تذهب للمنزل".

وأكمل جناح الريان القطري "نحن لا يهمنا خصمنا القادم، لأنه في مثل هذه البطولات عليك الفوز ضد أي منتخب".

وشدد "الطقس هنا صعب للغاية، ونحن اللاعبون لسنا متعودين على هذه الأجواء، ولكن كفريق نعرف مجاراة مثل هذه الأمور، وما يهمنا هو الانتصار".

وحسم منتخب المغرب تأهله لدور الـ16 في صدارة مجموعته بعد الفوز على زامبيا بهدف دون مقابل في ختام دور المجموعات.

وأهدى منتخب المغرب هدية لأصحاب الأرض كوت ديفوار بإقصاء زامبيا وعدم تأهل صاحب المركز الثالث من المجموعة السادسة، ليتأهل منتخب الأفيال إلى ثمن النهائي كرابع أفضل ثالث في البطولة.

ويلعب منتخب المغرب بعد صدارته للمجموعة، بجنوب إفريقيا في ثمن النهائي، بينما يواجه الكونغو الديمقراطية ثاني المجموعة منتخب مصر.

أما كوت ديفوار فتأهلت إلى ثمن النهائي ولكن تصطدم بمواجهة السنغال حامل لقب البطولة.

طريق المغرب

رغم تصدر منتخب المغرب مجموعته إلا أنه سيصطدم بمواجهة قوية مبكرة إذ يلاقي جنوب إفريقيا ثاني المجموعة الخامسة.

ويلعب أسود أطلس أمام جنوب إفريقيا يوم الثلاثاء 30 يناير في تمام العاشرة مساء.

وحال التأهل يواجه منتخب المغرب الفائز من مواجهة كاب فيردي ضد موريتانيا في ربع النهائي.

ويقام ربع النهائي وقتها في تمام العاشرة من مساء السبت 3 فبراير المقبل.

وإذا استمر طريق المغرب إلى نصف النهائي يلعب وقتها يوم 7 فبراير أمام الصاعد من مباراتي نيجيريا ضد الكاميرون، وأنجولا أمام ناميبيا.

ويسعى أسود أطلس حصد اللقب الغائب منذ 1976، وهو لقب المغرب الوحيد في تاريخ البطولة.

وفشل المغرب في الوصول للمربع الذهبي من البطولة منذ بلوغ نهائي نسخة 2004 وحصد الوصافة أمام تونس.

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