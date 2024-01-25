تقرير مغربي: فحوصات طبية لـ زياش قبل مواجهة جنوب إفريقيا

يخضع حكيم زياش لاعب منتخب المغرب لفحوصات طبية بعد إصابته أمام زامبيا في ختام دور المجموعات.

حكيم زياش النادي : جالاتا سراي المغرب

وتم استبدال زياش بين شوطي المباراة بسبب معاناته من الإصابة، بعد تسجيله هدف انتصار المغرب على زامبيا.

وكشف موقع le 360 sport أن زياش سيخضع لفحوصات طبية اليوم الخميس بسبب الإصابة أمام زامبيا.

وأشار التقرير إلى منتخب المغرب يستعد لوضع برنامج خاص لاستعادة خدمات زياش قبل مواجهة جنوب إفريقيا.

ويلعب أسود أطلس أمام جنوب إفريقيا مساء الثلاثاء المقبل في ختام ثمن نهائي أمم إفريقيا.

وتصدر منتخب المغرب ترتيب المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط ليواجه جنوب إفريقيا في ثمن النهائي.

وتولى بنمحمود قيادة منتخب المغرب في مواجهة زامبيا بعدما تعرض وليد الركراكي للإيقاف لمدة 4 مباريات.

وتلاشى أسود الأطلس مواجهة منتخب مصر في ثمن النهائي بعد صدارة المجموعة السادسة.

بينما تأهل منتخب الكونغو الديمقراطية في وصافة المجموعة ليلاقي مصر يوم الأحد بثمن النهائي.