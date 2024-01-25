مدرب المغرب: تجنب المنتخب المصري؟ حتى تكون بطلا يجب ألا تفكر بهذه الطريقة

شدد رشيد بنمحمود المدرب بالجهاز المعاون لوليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب على جاهزية منتخب بلاده لمواجهة أي منافس ببطولة إفريقيا.

وتصدر منتخب المغرب ترتيب المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط ليواجه جنوب إفريقيا في ثمن النهائي.

وقال بنمحمود مدرب المغرب في مؤتمر صحفي عقب الفوز على زامبيا بهدف دون رد في ختام دور المجموعات:"تجنب المنتخب المصري؟ حتى تكون بطلا يجب ألا تفكر بهذه الطريقة، بل عليك منافسة كل الفرق. نحن جئنا بشخصية قادرة على المنافسة على اللقب".

وعن مواجهة جنوب إفريقيا في ثمن النهائي "جنوب أفريقيا انتصرت علينا في آخر مواجهة، ولم نكن حينها في المستوى. حاليا نملك لاعبين جاهزين، وأسماء كثيرة لم تكن حاضرة في تلك المباراة. سنستعد للمباراة، ولا نملك أعذارا "

وتولى بنمحمود قيادة منتخب المغرب في مواجهة زامبيا بعدما تعرض وليد الركراكي للإيقاف لمدة 4 مباريات.

وتلاشى أسود الأطلس مواجهة منتخب مصر في ثمن النهائي بعد صدارة المجموعة السادسة.

فيما سيلعب الكونغو وصيف المجموعة ضد الفراعنة يوم الأحد المقبل.

وجاء ترتيب المجموعة السادسة كالتالي

المغرب: 7 نقاط

الكونغو: 3 نقاط

زامبيا: نقطتين

تنزانيا: نقطتين.