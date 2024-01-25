انتهت في كأس آسيا - الأردن (0) - (1) البحرين..حسم صراع الصدارة

الخميس، 25 يناير 2024 - 13:27

كتب : FilGoal

الأردن - البحرين

يلعب منتخب الأردن ضد نظيره البحريني في مواجهة مرتقبة ضمن ختام دور المجموعات بكأس آسيا.

ويقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الأردن والبحرين بكأس آسيا.

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نهاية المباراة

ق80 تسديدة قوية من محمد ضرغام لاعب منتخب البحرين يتصدى لها حارس الأردن

ق50 حارس مرمى الأردن يمنع هدف مؤكد بعدما تصدى لانفراد من عبد الله هلال

بداية الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق38 هدف محقق يضيع من المتخب البحريني بعد انطلاقة رائعة من عبد الله هلال الذي مرر عرضية متقنة فشل زميله في تحويلها إلى هدف

ق34 جوووول : الهدف الأول لمنتخب البحرين يسجله عبد الله هلال بعد انفراد تام

ق30 سيطرة بحرينية على مجريات اللعب في وسط الملعب

ق12 تسديدة قوية من يزن النعيمات مهاجم الأردن تمر بجوار المرمى في فرصة خطيرة

ق5 ضغط مبكر من لاعبي البحرين بحثا عن تسجيل الهدف الأول

انطلاق المباراة

كأس آسيا منتخب الأردن منتخب البحرين
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