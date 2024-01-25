وسام أبو علي: أفشة يجعلني أشاهد هدفه في الزمالك أكثر من مرة.. وأتمنى مساعدة الأهلي

الخميس، 25 يناير 2024 - 13:11

كتب : FilGoal

وسام أبو علي - الأهلي

أعرب وسام أبو علي مهاجم الأهلي عن سعادته بالانضمام إلى النادي وعن طموحاته مع الفريق.

وكشف وسام أبو علي عن قربه من محمد مجدي أفشة منذ انضمامه إلى الأهلي.

وقال وسام عبر قناة الأهلي مازحا: "أفشة من أقرب اللاعبين لي، سجّل هدفا ضد الزمالك في نهائي إفريقيا ويجعلني أشاهد الهدف ثلاث أو أربع مرات في الأسبوع ويحدثني أنه أفضل هدف في تاريخه".

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وأوضح "عندما أقول لأفشة لقد شاهدت هدفك بالفعل وأنا أيضا سجلت أهداف رائعة، يقول لي لا هذا أفضل، وإذا لم يجعلني أشاهد الهدف يحكي لي عنه باستمرار".

وتابع المهاجم الفلسطيني "في آخر خمسة أو ستة أشهر سجلت أكثر من هدف بعد الدقيقة 90، وأتذكر مباراة كنا متأخرين 0-2 وسجلنا ثلاثة أهداف بالدقائق 92 و94 و97 وسجلت هدفين منهم ولا أنسى تلك المباراة أبدا".

وشدد وسام "لا يوجد لاعب يحب الجلوس على دكة البدلاء، أحترم كل لاعبي الفريق ومن سيتدرب بصورة أفضل ويقدم أداء أفضل بالتأكيد هو من سيشارك، ورغبتي هي المشاركة ومساعدة الأهلي خاصة أن لدينا العديد من المباريات".

وأضاف "سأسعى للتدرب بصورة قوية من أجل الحصول على فرصتي بهجوم الأهلي، وإذا لم يحدث سأقاتل أكثر في التدريبات حتى أحصل على تلك الفرصة".

واختتم وسام تصريحاته "يجب أن تكون علاقتي باللاعبين قوية ومثلما كنت مع الفريق السويدي إن شاء الله يكون نفس الأمر مع الأهلي".

ويحمل المهاجم صاحب الـ24 عاما الجنسية الفلسطينية وتم قيده كلاعب محلي في قائمة الأهلي في حال إتمام التعاقد بشكل رسمي.

ولعب أبو علي في صفوف ألبورج فيندسيسيل بالدوري الدنماركي قبل الانتقال للدوري السويدي.

وخاض أبو علي خلال الموسم الحالي 16 مباراة وسجل 10 أهداف وصنع آخر.

الأهلي أفشة وسام أبو علي
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