السومة يتراجع عن قرار اعتزال اللعب الدولي مع سوريا

تراجع عمر السومة مهاجم منتخب سوريا عن قرار اعتزال اللعب دوليا.

السومة أعلن قراره باعتزال اللعب دوليا عقب إعلان هيكتور كوبر مدرب سوريا للقائمة المشاركة في كأس آسيا 2023 والتي خلت من اسمه.

وقال السومة عبر قناة سوريا دراما: "أتراجع عن قرار اعتزال اللعب دوليا، أتمنى أن يتم قبول ذلك".

وأضاف مهاجم العربي القطري "أعتذر عما قلته بعد معرفتي بقرار استبعادي من منتخب سوريا، كنت حزينا للغاية".

وتابع "أضع نفسي تحت تصرف المنتخب السوري في حال تم استدعائي".

وأكمل البالغ من العمر 34 عاما "لا أبخل بموهبتي على منتخب بلادي طالما كنت قادرا على العطاء".

وأتم "كنت أتمنى المشاركة في كأس آسيا ومشاركة زملائي فرحة التأهل لدور الـ16".

وعبر منتخب نسور قاسيون مرحلة المجموعات بكأس آسيا لأول مرة في تاريخه، ليضرب موعدا مع المنتخب الإيراني في دور الـ16.

ماذا حدث؟

عقب استبعاده من قائمة منتخب بلاده التي تخوض كأس آمم آسيا، قال عمر السومة عبر قنوات الكاس القطرية: "قررت الاعتزال دوليا".

وذلك بعدما خاض السومة 31 مباراة دولية بقميص منتخب سوريا وسجل 20 هدفا.

بعدها قال كوبر في مؤتمر صحفي: "استبعاد عمر السومة؟ أتمنى من الجميع التأقلم على هذه المجموعة، ودائما أختار اللاعبين الذين ينفذون التعليمات".

وأضاف "نبحث عن تقديم أداء مشرف لكرة القدم السورية".

وتواجد منتخب سوريا في المجموعة الثانية رفقة منتخبات أستراليا والهند وأوزبكستان، وتأهل لدور الـ16 ضمن أفضل الثوالث.

ويشارك منتخب سوريا في كأس أمم آسيا للمرة السابعة في تاريخه والثاني على التوالي.

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