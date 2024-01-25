بايرن يخسر خدمات أوباميكانو ولايمر بسبب الإصابة

الخميس، 25 يناير 2024 - 12:30

كتب : FilGoal

يوسوفا موكوكو و أوباميكانو - دورتموند × بايرن ميونيخ

نعم فاز بايرن ميونيخ على يونيون برلين لكنه خسر لاعبيه دايوت أوباميكانو وكونراد لايمر بسبب الإصابة.

وانتصر بايرن على يونيون برلين بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 18 من الدوري الألماني.

وذكرت جريدة بيلد أن بايرن سيفقد خدمات مدافعه دايوت أوباميكانو لمدة 3 أسابيع تقريبا بسبب الإصابة في العضلة الضامة.

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بينما قد يغيب كونراد لايمر لمدة تتراوح من 2-3 أسابيع بسبب إصابة في عضلة السمانة.

ورفع بايرن رصيده إلى النقطة 44 في المركز الثاني بجدول الترتيب، بفارق 4 نقاط عن باير ليفركوزن المتصدر.

بينما توقف رصيد يونيون برلين عند النقطة 14 في المركز الـ15.

وسجل هدف فوز بايرن الوحيد رفاييل جيريرو في الدقيقة 46.

وشهدت المباراة مشادة قوية بين ليروي ساني لاعب بايرن ميونيخ ونيناد بجيليسيا مدرب يونيون برلين.

وأمسك المدرب بالكرة على خط التماس ومنع ساني من الوصول لها واستكمال اللعب بسرعة.

ثم تعمد المدرب ضرب ساني في الوجه أكثر من مرة ليتدخل اللاعبين من الفريقين.

ليقرر الحكم طرد المدرب في الدقيقة 75 من المباراة، بينما حصل ساني على بطاقة صفراء.

بايرن ميونيخ دايوت أوباميكانو كونراد لايمر
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