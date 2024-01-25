تقرير فرنسي: رينار يتصدر مرشحي تدريب الجزائر بالإجماع

بات الفرنسي هيرفي رينار أبرز المرشحين لتولي تدريب منتخب الجزائر خلفا لجمال بلماضي.

وكان وليد صادي رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم قد أعلن فسخ التعاقد مع بلماضي بصورة رسمية بعد الخروج من كأس إفريقيا.

وبحسب موقع "foot01" الفرنسي، فإن هيرفي رينار يتصدر القائمة المختصرة لاختيار مدرب منتخب الجزائر الجديد خلفا لجمال بلماضي.

وأوضح التقرير ذاته أن المدرب الفرنسي حصل على إجماع الأصوات داخل الاتحاد الجزئاري لكرة القدم.

وأشارت التقارير إلى أن الاتحاد الجزائري لا يمانع الانتظار حتى نهاية عقد رينار مع المنتخب الفرنسي للسيدات الذي ينتهي عقب أولمبياد باريس 2024.

وقال رينار في تصريحات نقلها موقع البطولة المغربي:"تدريب الجزائر؟ لا أستطيع الإجابة على هذا السؤال في الوقت الحالي. ارتبط بعقد مع الاتحاد الفرنسي لكرة القدم حتى أغسطس المقبل".

المدرب الفرنسي قاد منتخب المغرب لنهائيات كاس العالم 2018 ومنتخب السعودية في مونديال 2022.

رينار الذي توج بلقب امم إفريقيا مرتين رفقة زامبيا وكوت ديفوار بات المرشح الأبرز لتدريب الجزائر.

جاء ذلك بعدما ودع المنتخب الجزائري كأس أمم إفريقيا 2023 من دور المجموعات للمرة الثانية على التوالي بعد نسخة 2021.

وتولى بلماضي تدريب الجزائر بداية من أغسطس 2018 وقاد محاربي الصحراء للفوز بكأس أمم إفريقيا 2019 للمرة الثانية في تاريخ بلاده

وفشل بلماضي في قيادة الجزائر للتأهل لكأس العالم 2022 بعد الهزيمة ضد الكاميرون في المرحلة النهائية من التصفيات الإفريقية.