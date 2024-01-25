تقرير فرنسي: رينار يتصدر مرشحي تدريب الجزائر بالإجماع

الخميس، 25 يناير 2024 - 12:06

كتب : FilGoal

إيرفي رينار - بولندا والسعودية - كأس العالم 2022

بات الفرنسي هيرفي رينار أبرز المرشحين لتولي تدريب منتخب الجزائر خلفا لجمال بلماضي.

وكان وليد صادي رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم قد أعلن فسخ التعاقد مع بلماضي بصورة رسمية بعد الخروج من كأس إفريقيا.

وبحسب موقع "foot01" الفرنسي، فإن هيرفي رينار يتصدر القائمة المختصرة لاختيار مدرب منتخب الجزائر الجديد خلفا لجمال بلماضي.

أخبار متعلقة:
كرة يد - سيف الدرع يمدد تعاقده مع ليموج لموسم جديد أمم إفريقيا - السليتي: يجب الاعتراف بأن منتخب تونس لم يحقق تقدما في الفترة الأخيرة اسكواش - علي فرج إلى نهائي بطولة الأبطال.. وتكرار منافسات السيدات أمم إفريقيا - محرز يتحدث عن الفشل في أمم إفريقيا ونهاية حقبة بلماضي

وأوضح التقرير ذاته أن المدرب الفرنسي حصل على إجماع الأصوات داخل الاتحاد الجزئاري لكرة القدم.

وأشارت التقارير إلى أن الاتحاد الجزائري لا يمانع الانتظار حتى نهاية عقد رينار مع المنتخب الفرنسي للسيدات الذي ينتهي عقب أولمبياد باريس 2024.

وقال رينار في تصريحات نقلها موقع البطولة المغربي:"تدريب الجزائر؟ لا أستطيع الإجابة على هذا السؤال في الوقت الحالي. ارتبط بعقد مع الاتحاد الفرنسي لكرة القدم حتى أغسطس المقبل".

المدرب الفرنسي قاد منتخب المغرب لنهائيات كاس العالم 2018 ومنتخب السعودية في مونديال 2022.

رينار الذي توج بلقب امم إفريقيا مرتين رفقة زامبيا وكوت ديفوار بات المرشح الأبرز لتدريب الجزائر.

جاء ذلك بعدما ودع المنتخب الجزائري كأس أمم إفريقيا 2023 من دور المجموعات للمرة الثانية على التوالي بعد نسخة 2021.

وتولى بلماضي تدريب الجزائر بداية من أغسطس 2018 وقاد محاربي الصحراء للفوز بكأس أمم إفريقيا 2019 للمرة الثانية في تاريخ بلاده

وفشل بلماضي في قيادة الجزائر للتأهل لكأس العالم 2022 بعد الهزيمة ضد الكاميرون في المرحلة النهائية من التصفيات الإفريقية.

هيرفي رينار منتخب الجزائر جمال بلماضي
نرشح لكم
أمم إفريقيا - السليتي: يجب الاعتراف بأن منتخب تونس لم يحقق تقدما في الفترة الأخيرة أمم إفريقيا - محرز يتحدث عن الفشل في أمم إفريقيا ونهاية حقبة بلماضي مدرب أنجولا لـ في الجول: علينا أن نستمر في حلمنا.. ومواجهة ناميبيا ليست سهلة مالك نانت: نريد استمرار مصطفى محمد معنا.. وموقفنا حال طلب تواجده في الأولمبياد طبيب المنتخب يكشف تفاصيل دقائق قليلة ما بين إصابة إمام عاشور ونقله إلى المستشفى كلوب عن أزمة صلاح ومنتخب مصر: هذا سبب قرارنا بعودته.. هو أكثر مصري لديه انتماء قابلته في حياتي خبر في الجول - غياب إمام عاشور عن مباراة الكونغو الديمقراطية للإصابة أمم إفريقيا - تحديد المنافس.. موعد مواجهة مصر ضد الكونغو الديمقراطية في ثمن النهائي
أخر الأخبار
بايرن يخسر خدمات أوباميكانو ولايمر بسبب الإصابة 30 دقيقة | الكرة الأوروبية
تقرير فرنسي: رينار يتصدر مرشحي تدريب الجزائر بالإجماع 54 دقيقة | كوت ديفوار 2023
كرة يد - سيف الدرع يمدد تعاقده مع ليموج لموسم جديد 56 دقيقة | كرة يد
أمم إفريقيا - السليتي: يجب الاعتراف بأن منتخب تونس لم يحقق تقدما في الفترة الأخيرة ساعة | كوت ديفوار 2023
اسكواش - علي فرج إلى نهائي بطولة الأبطال.. وتكرار منافسات السيدات ساعة | رياضات أخرى
أمم إفريقيا - محرز يتحدث عن الفشل في أمم إفريقيا ونهاية حقبة بلماضي ساعة | كوت ديفوار 2023
مدرب أنجولا لـ في الجول: علينا أن نستمر في حلمنا.. ومواجهة ناميبيا ليست سهلة ساعة | كوت ديفوار 2023
مواعيد مباريات الخميس 25 يناير - كأس آسيا ومواجهة نارية لـ مصر في أمم إفريقيا لليد 2 ساعة | آسيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 طريق مصر - مواجهة ثاني مجموعة المغرب.. والمفاجأة حال التأهل لربع النهائي 2 تغريدة أمم إفريقيا - "بـ10 رئات واحضروه إلى أرسنال بأي ثمن" ماذا قال الأجانب عن إمام عاشور 3 مواجهة نارية مرتقبة وأخرى في طريق مصر.. تحديد أول مباراتين بثمن النهائي 4 الشناوي يخضع لعملية جراحية في ألمانيا.. ومدة غيابه المتوقعة