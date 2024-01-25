كرة يد - سيف الدرع يمدد تعاقده مع ليموج لموسم جديد

الخميس، 25 يناير 2024 - 12:03

كتب : FilGoal

سيف الدرع - ليموج

أعلن نادي ليموج الفرنسي تجديد تعاقده مع سيف الدرع لاعب منتخب مصر لكرة اليد لموسم إضافي.

وكان الدرع الصغير قد انتقل إلى صفوف ليموج في صيف 2022.

اللاعب البالغ من العمر 25 عاما يلعب في صفوف منتخب مصر الأول بعد تألقه في منتخبات الشباب والناشئين.

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ويشارك الدرع مع منتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا الحالية والمقامة باستاد القاهرة والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

وسيف هو الشقيق الأصغر ليحيى الدرع لاعب فيزبريم المجري.

يذكر أن ليموج يحتل المركز الرابع في الدوري الفرنسي هذا الموسم عقب مرور 15 جولة.

ويستمر تعاقد سيف مع ليموج حتى صيف 2025.

وصرح سيف عبر موقع ليموج الرسمي قائلا: "سعيد بالاستمرار مع الفريق، فنحن نحظى بموسم جيد ولدينا طموحات كبيرة".

وكشف "كان تأقلمي صعبا في البداية بسبب الحواجز الثقافية واللغوية، لكن الآن أتحدث الفرنسية جيدا وأفهمها بشكل أفشل، هذا عامي الثاني وأصبح أفضل بدعم عائلتي وأصدقائي".

واختتم تصريحاته "شعرت بتحسن منذ وصولي إلى هنا وتأقلمت مع ثقافة كرة اليد الأوروبية وسأواصل العمل".

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