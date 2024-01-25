أمم إفريقيا - السليتي: يجب الاعتراف بأن منتخب تونس لم يحقق تقدما في الفترة الأخيرة

الخميس، 25 يناير 2024 - 11:58

كتب : FilGoal

منتخب تونس

اعترف نعيم السليتي مهاجم تونس أن منتخب بلاده لم يحقق أي تقدم خلال الفترة الأخيرة، مما أدى إلى الفشل في التأهل من دور المجموعات في كأس أمم إفريقيا 2023.

وودع منتخب تونس البطولة باحتلاله المركز الرابع والأخير في المجموعة الخامسة بعدما حصد نقطتين فقط.

وقال السليتي في تصريحات لإذاعة موزاييك: "أريد أن أرى منتخب تونس يعتمد أكثر على الهجوم وقادر على إيجاد الحلول".

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وأضاف "أنا محبط لأنني خضت المباراتين الوديتين قبل البطولة، في المقابل لم أشارك ولو لدقيقة في أول مباراتين بأمم إفريقيا. لم أستطع مساعدة المنتخب ولكن يجب القبول بذلك".

وتابع "أود أن أشكر المدرب جلال القادري على العمل الذي قام به لكن يجب الاعتراف بأن المنتخب لم يحقق تقدما في الفترة الأخيرة".

وأكمل "هذا الفريق يمتلك عناصر شابة جيدة ولكنهم ليسوا جاهزين لخوض المنافسات في إفريقيا لأن الخبرة تنقصهم".

وشدد على أن "الإخفاق في التأهل إلى ثمن النهائي يتحمل مسؤوليته كامل أفراد المجموعة من لاعبين وجهاز فني".

وأوضح "خسارة المباراة الافتتاحية أمام ناميبيا أثرت بشكل سلبي وعميق على معنويات اللاعبين باعتبارها كانت تمثل مفتاح التأهل".

وأتم لاعب الأهلي القطري البالغ من العمر 31 عاما "لا أنوي اعتزال اللعب دوليا الآن".

وأصبحت هذه هي المرة السابعة التي يودع فيها منتخب تونس البطولة من دور المجموعات من أصل 21 مشاركة في البطولة، والأولى التي يفشل في عبور تلك المرحلة منذ نسخة 2013.

تونس نعيم السليتي أمم إفريقيا 2023
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