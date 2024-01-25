اسكواش - علي فرج إلى نهائي بطولة الأبطال.. وتكرار منافسات السيدات

حسم علي فرج لاعب وادي دجلة بطاقة تأهله إلى نهائي بطولة الأبطال المفتوحة للاسكواش.

وتستضيف ولاية نيويورك الأمريكية منافسات رجال وسيدات بطولة الأبطال، إحدى البطولات الكبرى بالموسم.

وتغلب فرج على الفرنسي فيكتور كروين بثلاثة أشواط دون مقابل في مباراة استغرقت 40 دقيقة.

بينما يواجه فرج، دييجو إلياس لاعب بيرو في المباراة النهائية والمقرر لها فجر الجمعة.

وتغلب دييجو إلياس على مصطفى عسل بثلاثة أشواط مقابل شوطين في مباراة ماراثونية.

أما على مستوى السيدات، ففي تكرار لنهائي النسخة الماضية، تلعب نور الشربيني أمام نوران جوهر.

وتغلبت نور الشربيني على هانيا الحمامي بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد ضمن منافسات نصف النهائي.

أما نوران جوهر فتغلبت على روان العربي بثلاثة أشواط دون مقابل.

وكانت نور الشربيني قد حصد لقب النسخة الأخيرة وكان ذلك للمرة الرابعة في مشوارها.

بينما نوران جوهر حققت لقب بطولة الأبطال مرة واحدة في نسخة 2022.

وعلى مستوى الرجال حقق علي فرج لقب البطولة مرتين عامي 2019 و2022 بينما البيروفي دييجو إلياس والذي وصل للنهائي للمرة الثالثة على التوالي، قد حقق لقب النسخة الأخيرة فقط.