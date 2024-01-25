اسكواش - علي فرج إلى نهائي بطولة الأبطال.. وتكرار منافسات السيدات

الخميس، 25 يناير 2024 - 11:26

كتب : محمد سمير

علي فرج - اسكواش

حسم علي فرج لاعب وادي دجلة بطاقة تأهله إلى نهائي بطولة الأبطال المفتوحة للاسكواش.

وتستضيف ولاية نيويورك الأمريكية منافسات رجال وسيدات بطولة الأبطال، إحدى البطولات الكبرى بالموسم.

وتغلب فرج على الفرنسي فيكتور كروين بثلاثة أشواط دون مقابل في مباراة استغرقت 40 دقيقة.

أخبار متعلقة:
اسكواش - تأهل رباعي مصري إلى ربع نهائي بطولة الأبطال اسكواش - وادي دجلة يحتفي بسيطرة لاعبيه على التصنيف العالمي اسكواش - عسل والشربيني يتوجان ببطولة فلوريدا على مستوى الرجال والسيدات اسكواش - مصر تضمن لقب فلوريدا المفتوحة للرجال والسيدات

بينما يواجه فرج، دييجو إلياس لاعب بيرو في المباراة النهائية والمقرر لها فجر الجمعة.

وتغلب دييجو إلياس على مصطفى عسل بثلاثة أشواط مقابل شوطين في مباراة ماراثونية.

أما على مستوى السيدات، ففي تكرار لنهائي النسخة الماضية، تلعب نور الشربيني أمام نوران جوهر.

وتغلبت نور الشربيني على هانيا الحمامي بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد ضمن منافسات نصف النهائي.

أما نوران جوهر فتغلبت على روان العربي بثلاثة أشواط دون مقابل.

وكانت نور الشربيني قد حصد لقب النسخة الأخيرة وكان ذلك للمرة الرابعة في مشوارها.

بينما نوران جوهر حققت لقب بطولة الأبطال مرة واحدة في نسخة 2022.

وعلى مستوى الرجال حقق علي فرج لقب البطولة مرتين عامي 2019 و2022 بينما البيروفي دييجو إلياس والذي وصل للنهائي للمرة الثالثة على التوالي، قد حقق لقب النسخة الأخيرة فقط.

اسكواش علي فرج نوران جوهر
نرشح لكم
كرة يد - سيف الدرع يمدد تعاقده مع ليموج لموسم جديد كرة يد - إلى المربع الذهبي.. مصر تتخطى أنجولا وفي انتظار الفائز من مواجهة تونس انتهت أمم إفريقيا كرة يد - مصر (36)-(25) أنجولا.. نهاية المباراة كرة يد - تونس تنتصر على أنجولا في أمم إفريقيا.. تعرف على مباريات ربع النهائي كرة يد - انتظارا للخاسر.. مصر تحسم الصدارة بسحق الكاميرون في بطولة إفريقيا انتهت كرة يد - مصر (35)-(16) الكاميرون.. ختام الدور الأول لبطولة إفريقيا اسكواش - تأهل رباعي مصري إلى ربع نهائي بطولة الأبطال تنس - ميار شريف تعلن انسحابها من بطولة أستراليا المفتوحة
أخر الأخبار
تقرير فرنسي: رينار يتصدر مرشحي تدريب الجزائر بالإجماع 7 دقيقة | كوت ديفوار 2023
كرة يد - سيف الدرع يمدد تعاقده مع ليموج لموسم جديد 10 دقيقة | كرة يد
أمم إفريقيا - السليتي: يجب الاعتراف بأن منتخب تونس لم يحقق تقدما في الفترة الأخيرة 15 دقيقة | كوت ديفوار 2023
اسكواش - علي فرج إلى نهائي بطولة الأبطال.. وتكرار منافسات السيدات 47 دقيقة | رياضات أخرى
أمم إفريقيا - محرز يتحدث عن الفشل في أمم إفريقيا ونهاية حقبة بلماضي 49 دقيقة | كوت ديفوار 2023
مدرب أنجولا لـ في الجول: علينا أن نستمر في حلمنا.. ومواجهة ناميبيا ليست سهلة 50 دقيقة | كوت ديفوار 2023
مواعيد مباريات الخميس 25 يناير - كأس آسيا ومواجهة نارية لـ مصر في أمم إفريقيا لليد ساعة | آسيا
بايرن يفوز على يونيون برلين.. وطرد مدرب الخصم بعد اشتباكه مع ساني 10 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 طريق مصر - مواجهة ثاني مجموعة المغرب.. والمفاجأة حال التأهل لربع النهائي 2 تغريدة أمم إفريقيا - "بـ10 رئات واحضروه إلى أرسنال بأي ثمن" ماذا قال الأجانب عن إمام عاشور 3 مواجهة نارية مرتقبة وأخرى في طريق مصر.. تحديد أول مباراتين بثمن النهائي 4 الشناوي يخضع لعملية جراحية في ألمانيا.. ومدة غيابه المتوقعة