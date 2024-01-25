أمم إفريقيا - محرز يتحدث عن الفشل في أمم إفريقيا ونهاية حقبة بلماضي

الخميس، 25 يناير 2024 - 11:24

كتب : FilGoal

رياض محرز - الجزائر ضد موريتانيا

تحدث رياض محرز قائد الجزائر عن فشل منتخب بلاده في عبور مرحلة المجموعات من كأس أمم إفريقيا للمرة الثانية على التوالي ونهاية حقبة جمال بلماضي مع الخصر.

وودع المنتخب الجزائري البطولة بعد الخسارة 0-1 على يد موريتانيا ضمن الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات ليحتل المركز الأخير في المجموعة الرابعة بنقطتين، علما بأنه كان يكفيه التعادل فقط للعبور لدور الـ16.

وقال محرز في تصريحات للصحفيين: "لم نكن جيدين، ولم نقدم المستوى المطلوب، خرجنا من الدور الأول مرتين، وهو الفشل الثالث على التوالي، مع عدم التأهل لكأس العالم 2022، لذلك كان الأمر صعبا".

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وأضاف لاعب أهلي جدة "نشعر بحزن كبير لأننا لم نتمكن من إسعاد جماهيرنا، لذا نعتذر لهم".

وتابع "كان هناك الكثير من الضغط السلبي، منه الضغط الإعلامي، وهذا لم يساعدنا، لكن هذا ليس مبررا للإخفاق، لأننا كنا من يلعب على أرض الملعب".

وواصل "كان لدينا جيل رائع من اللاعبين توج بكأس إفريقيا وواصلنا في سكة الانتصارات، لدينا حصيلة جيدة، لكن في الوقت نفسه لدينا إخفاقات في البطولات، وهذه حقيقة يجب قولها".

وأتم "جمال بلماضي غادر المنتخب، وسيأتي مدرب جديد، ولاعبين جدد، وإن شاء الله سيفرحون الجماهير الجزائرية".

وواصل منتخب الجزائر فشله في تحقيق أي انتصار منذ تحقيق لقب أمم إفريقيا 2019.

وآخر انتصار حققه منتخب الجزائر في أمم إفريقيا كان نهائي نسخة 2019 بمصر عندما تغلب على السنغال بهدف دون مقابل.

منذ تلك المباراة لعب منتخب الجزائر ست مباريات في أمم إفريقيا وفشل في تخطي دور المجموعات بآخر نسختين.

في النسخة الماضية خسر منتخب الجزائر مباراتي غينيا الاستوائية وكوت ديفوار، بينما تعادل في المباراة الافتتاحية سلبيا ضد سيراليون.

وبالنسخة الحالية تعادلت الجزائر أمام كل من أنجولا وبوركينا فاسو قبل الخسارة من موريتانيا.

وحقق منتخب موريتانيا كبرى مفاجآت بطولة أمم وحسم تأهله إلى ثمن نهائي أمم إفريقيا بعد إقصاء الجزائر حامل لقب نسخة 2019.

ويضرب منتخب موريتانيا موعدا بمواجهة كاب فيردي في ثمن النهائي.

الجزائر رياض محرز أمم إفريقيا 2023
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