مدرب أنجولا لـ في الجول: علينا أن نستمر في حلمنا.. ومواجهة ناميبيا ليست سهلة

شدد بيدرو جونسالفيس مدرب أنجولا على صعوبة مهمة فريقه خلال مواجهة ناميبيا بثمن نهائي أمم إفريقيا.

ويلعب منتخب أنجولا أمام ناميبيا يوم السبت المقبل ضمن ثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية.

وقال جونسالفيس في تصريحات خاصة لـ في الجول:"لم نتوقع التأهل في صدارة المجموعة. أغلقنا ملف دور المجموعات وبدأنا التركيز على مواجهة ناميبيا".

وأضاف "مباراة ناميبيا ليست سهلة بعدما تأهلوا على حساب منتخب تونس صاحب الخبرات الكبيرة في المسابقة".

وأتم"علينا أن نستمر في حلمنا بالوصول إلى أبعد نقطة ممكنة في البطولة".

وتصدر منتخب أنجولا ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط وذلك على حساب (بوركينا فاسو 4 نقاط، موريتانيا 4 نقاط، الجزائر نقطتين).

فيما تأهل منتخب ناميبيا ضمن أفض 4 منتخبات حصلوا على المركز الثالث بدور المجموعات وذلك بعدما جمعوا 4 نقاط من المجموعة الخامسة.

يذكر أن منتخب أنجولا يضم بين صفوفه مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري الذي سجل هدفين حتى الآن.