مواعيد مباريات الخميس 25 يناير - كأس آسيا ومواجهة نارية لـ مصر في أمم إفريقيا لليد

الخميس، 25 يناير 2024 - 10:47

كتب : FilGoal

يحيى الدرع - منتخب مصر كرة يد ضد أنجولا

تُختتم اليوم مباريات الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس أمم آسيا 2023.

فيما يخوض منتخب مصر لكرة اليد مباراة نارية أمام تونس ضمن نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية.

ويلعب أتليتكو مدريد أمام إشبيلية في مواجهة مرتقبة ضمن ربع نهائي كأس ملك إسبانيا خاصة بعدما ودع ريال مدريد وبرشلونة المسابقة.

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ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الإثنين 22 يناير والقنوات الناقلة.

كأس آسيا

الأردن × البحرين.. في تمام الساعة 1:30 ظهرا وتذاع على بي إن سبورتس Asian cup 1.

كوريا الجنوبية × ماليزيا.. في تمام الساعة 1:30 ظهرا وتذاع على قناة بي إن سبورتس Asian cup 2.

السعودية × تايلاند.. في تمام الساعة 5:00 مساء وتذاع على قناة بي إن سبورتس Asian cup 1.

عمان × قرغيزستان.. في تمام الساعة 5:00 مساء وتذاع على قناة بي إن سبورتس Asian cup 2.

كأس ملك إسبانيا

أتليتكو مدريد × إشبيلية.. في تمام الساعة 10:00 مساء عبر قناة "SSC SPORTS 1".

كأس الأمم الإفريقية | كرة يد

كاب فيردي × الجزائر.. في تمام الساعة 8:30 مساء عبر أون تايم سبورتس.

مصر × تونس.. في تمام الساعة 6:00 مساء عبر أون تايم سبورتس.

كاس آسيا منتخب مصر لليد منتخب السعودية
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