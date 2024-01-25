بايرن يفوز على يونيون برلين.. وطرد مدرب الخصم بعد اشتباكه مع ساني

فاز بايرن ميونيخ على يونيون برلين بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 18 من الدوري الألماني.

ورفع بايرن رصيده إلى النقطة 44 في المركز الثاني بجدول الترتيب، بفارق 4 نقاط عن باير ليفركوزن المتصدر.

بينما توقف رصيد يونيون برلين عند النقطة 14 في المركز الـ15.

وسجل هدف فوز بايرن الوحيد رفاييل جيريرو في الدقيقة 46.

وشهدت المباراة مشادة قوية بين ليروي ساني لاعب بايرن ميونيخ ونيناد بجيليسيا مدرب يونيون برلين.

وأمسك المدرب بالكرة على خط التماس ومنع ساني من الوصول لها واستكمال اللعب بسرعة.

ثم تعمد المدرب ضرب ساني في الوجه أكثر من مرة ليتدخل اللاعبين من الفريقين.

ويقرر الحكم طرد المدرب في الدقيقة 75 من المباراة، بينما حصل ساني على بطاقة صفراء.