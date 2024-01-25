تأثير الفراشة.. ويليامز يطيح ببرشلونة من كأس إسبانيا بعد ساعات من مغادرة أمم إفريقيا

حصل أتليتك بلباو على بطاقة التأهل لنصف النهائي كأس ملك إسبانيا وأطاح ببرشلونة بعد مباراة مثيرة.

وفاز أتليتك بلباو على برشلونة 4-2 في المباراة التي أقيمت ضمن ربع نهائي كأس ملك إسبانيا.

وسجل الثنائي (نيكو وإينياكي) ويليامز هدفين في الشوطين الإضافيين، بعدما انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

وسجل ليفاندوفسكي ولامين جمال هدفي برشلونة، فيما أحرز جوروزيتا وأوهان سانسيت وإينايكي ونيكو (ويليامز) أهداف أتليتك بلباو.

تأثير الفراشة

أخطأ أوفوري حارس مرمى منتخب غانا في تقدير كرة سهلة في الدقائق الأخيرة من مواجهة غانا وموزمبيق تسببت في هدف التعادل للمنافس.

منتخب غانا غادر كأس إفريقيا بسبب هذا التعادل وتأهل منتخب مصر، ما جعل ويليامز يعود سريعا لفريقه الإسباني.

ويلياميز اتجه من كوت ديفوار إلى إسبانيا ووصل صباح الأربعاء ليخوض مباراة برشلونة ويكون سببا رئيسيا في تأهله لنصف النهائي.

وصف المباراة

بدأ بلباو المباراة بضغط هجومي على مرمى برشلونة ونجح في التسجيل مبكرا قبل اكتمال الدقيقة الأولى وتحديدا في الثانية 36 عن طريق جوروزيتا.

ومنع دفاع بلباو هدف التعادل لبرشلونة وأبعد الكرة قبل وصولها غلى روبرت ليفاندوفسكي.

ومن خطأ لمدافع بلباو الذي ارتطمت تسديدته في روبرت ليفاندوفسكي خلال تشتيته للكرة ليمنح برشلونة هدف التعادل.

ونجح لامين جمال في تسجيل الهدف الثاني لبرشلونة من تسديدة يسارية قوية من خارج منطقة الزاء عند الدقيقة 31.

وكثف بلباو محاولاته مع بداية الشوط الثاني ونجح أوهان سانسيت في تسجيل هدف التعادل من ضربة رأسية متقنة.

وأهدر لامين جمال فرصة تسجيل هدف الفوز في الوقت القاتل بعدما راوغ حارس بلباو ووضع الكرة أعلى المرمى الخالي.

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول الإضافي نجح إينياكي ويليامز في تسجيل الهدف الثالث بعد انفراد بمرمى برشلونة.

وجاء الشقيق الًأصغر (نيكو ويليامز) بتسديدة قوية في الدقيقة 119 هزت شباك برشلونة ومنحت بلباو التأهل لنصف النهائي.