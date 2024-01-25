تأثير الفراشة.. ويليامز يطيح ببرشلونة من كأس إسبانيا بعد ساعات من مغادرة أمم إفريقيا

الخميس، 25 يناير 2024 - 01:17

كتب : FilGoal

إينياكي ويليامز - بلباو

حصل أتليتك بلباو على بطاقة التأهل لنصف النهائي كأس ملك إسبانيا وأطاح ببرشلونة بعد مباراة مثيرة.

وفاز أتليتك بلباو على برشلونة 4-2 في المباراة التي أقيمت ضمن ربع نهائي كأس ملك إسبانيا.

وسجل الثنائي (نيكو وإينياكي) ويليامز هدفين في الشوطين الإضافيين، بعدما انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - غياب إمام عاشور عن مباراة الكونغو الديمقراطية للإصابة دوري المحترفين - في الجول يكشف تفاصيل أزمة لاعب طنطا.. وقرار منتظر من اتحاد الكرة إلى النهائي.. ليفربول يتعادل مع فولام ويصارع تشيلسي على لقب كأس الرابطة هدية لـ الأفيال

وسجل ليفاندوفسكي ولامين جمال هدفي برشلونة، فيما أحرز جوروزيتا وأوهان سانسيت وإينايكي ونيكو (ويليامز) أهداف أتليتك بلباو.

تأثير الفراشة

أخطأ أوفوري حارس مرمى منتخب غانا في تقدير كرة سهلة في الدقائق الأخيرة من مواجهة غانا وموزمبيق تسببت في هدف التعادل للمنافس.

منتخب غانا غادر كأس إفريقيا بسبب هذا التعادل وتأهل منتخب مصر، ما جعل ويليامز يعود سريعا لفريقه الإسباني.

ويلياميز اتجه من كوت ديفوار إلى إسبانيا ووصل صباح الأربعاء ليخوض مباراة برشلونة ويكون سببا رئيسيا في تأهله لنصف النهائي.

وصف المباراة

بدأ بلباو المباراة بضغط هجومي على مرمى برشلونة ونجح في التسجيل مبكرا قبل اكتمال الدقيقة الأولى وتحديدا في الثانية 36 عن طريق جوروزيتا.

ومنع دفاع بلباو هدف التعادل لبرشلونة وأبعد الكرة قبل وصولها غلى روبرت ليفاندوفسكي.

ومن خطأ لمدافع بلباو الذي ارتطمت تسديدته في روبرت ليفاندوفسكي خلال تشتيته للكرة ليمنح برشلونة هدف التعادل.

ونجح لامين جمال في تسجيل الهدف الثاني لبرشلونة من تسديدة يسارية قوية من خارج منطقة الزاء عند الدقيقة 31.

وكثف بلباو محاولاته مع بداية الشوط الثاني ونجح أوهان سانسيت في تسجيل هدف التعادل من ضربة رأسية متقنة.

وأهدر لامين جمال فرصة تسجيل هدف الفوز في الوقت القاتل بعدما راوغ حارس بلباو ووضع الكرة أعلى المرمى الخالي.

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول الإضافي نجح إينياكي ويليامز في تسجيل الهدف الثالث بعد انفراد بمرمى برشلونة.

وجاء الشقيق الًأصغر (نيكو ويليامز) بتسديدة قوية في الدقيقة 119 هزت شباك برشلونة ومنحت بلباو التأهل لنصف النهائي.

برشلونة بلباو كأس إسبانيا إينياكي ويليامز
نرشح لكم
بايرن يفوز على يونيون برلين.. وطرد مدرب الخصم بعد اشتباكه مع ساني مالك نانت: نريد استمرار مصطفى محمد معنا.. وموقفنا حال طلب تواجده في الأولمبياد كلوب عن أزمة صلاح ومنتخب مصر: هذا سبب قرارنا بعودته.. هو أكثر مصري لديه انتماء قابلته في حياتي إلى النهائي.. ليفربول يتعادل مع فولام ويصارع تشيلسي على لقب كأس الرابطة انتهت كأس إسبانيا - برشلونة (2) - (4) أتليتك بلباو.. حفلة أهداف انتهت كأس الرابطة – فولام (1) - (1) ليفربول.. كتيبة كلوب إلى النهائي بيلد: مبابي اتخذ قرارا بالتغيير.. وباريس سان جيرمان في الانتظار تشكيل ليفربول - عودة روبيرتسون للظهور.. ونونيز يقود الهجوم ضد فولام في كأس الرابطة
أخر الأخبار
بايرن يفوز على يونيون برلين.. وطرد مدرب الخصم بعد اشتباكه مع ساني ساعة | الكرة الأوروبية
تأثير الفراشة.. ويليامز يطيح ببرشلونة من كأس إسبانيا بعد ساعات من مغادرة أمم إفريقيا ساعة | الكرة الأوروبية
مالك نانت: نريد استمرار مصطفى محمد معنا.. وموقفنا حال طلب تواجده في الأولمبياد ساعة | كوت ديفوار 2023
خبر في الجول - كأس العرب للمنتخبات كل عامين.. والسعودية تستضيف نسختين قبل المونديال ساعة | الوطن العربي
طبيب المنتخب يكشف تفاصيل دقائق قليلة ما بين إصابة إمام عاشور ونقله إلى المستشفى ساعة | كوت ديفوار 2023
كلوب عن أزمة صلاح ومنتخب مصر: هذا سبب قرارنا بعودته.. هو أكثر مصري لديه انتماء قابلته في حياتي ساعة | كوت ديفوار 2023
خبر في الجول - غياب إمام عاشور عن مباراة الكونغو الديمقراطية للإصابة ساعة | كوت ديفوار 2023
دوري المحترفين - في الجول يكشف تفاصيل أزمة لاعب طنطا.. وقرار منتظر من اتحاد الكرة 2 ساعة | القسم الثاني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 طريق مصر - مواجهة ثاني مجموعة المغرب.. والمفاجأة حال التأهل لربع النهائي 2 تغريدة أمم إفريقيا - "بـ10 رئات واحضروه إلى أرسنال بأي ثمن" ماذا قال الأجانب عن إمام عاشور 3 مواجهة نارية مرتقبة وأخرى في طريق مصر.. تحديد أول مباراتين بثمن النهائي 4 الشناوي يخضع لعملية جراحية في ألمانيا.. ومدة غيابه المتوقعة