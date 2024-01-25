مالك نانت: نريد استمرار مصطفى محمد معنا.. وموقفنا حال طلب تواجده في الأولمبياد

أبدى فالديمار كيتا مالك نانت الفرنسي سعادته بالأداء الذي يقدمه مصطفى محمد مهاجم فريقه رفقة منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا 2023.

وسجل مصطفى محمد ثلاثة أهداف في كافة مباريات دور المجموعات ليساهم في تأهل منتخب مصر لدور الـ16.

وتحدث مالك نانت للقناة الأولى المصرية اليوم الخميس قائلا: "سعيد جدا وفخور بمستوى مصطفى محمد مع منتخب مصر وسعيد كذلك بدوره في تأهل بلاده".

وواصل "في بدايته معنا عانى من بعض الصعوبات في التأقلم لكنه تغلب على ذلك في فترة قصيرة وهو لاعب يتحلى بخطورة شديدة في منطقة الجزاء".

وشدد "شخصية مصطفى ساعدته على التطور في نانت".

وعن تأثر فريقه من غياب مصطفى قال: "متأثرون جدا بغياب مصطفى محمد وهذا أمر طبيعي".

وبسؤاله عن العروض المقدمة لمهاجم الزمالك وجالاتا سراي السابق قال: "رغبتنا هي استمرار مصطفى معنا ويستمر في التطور".

وأكمل فالديمار كيتا "ولو جاء لي اتصالات من أجل ضم مصطفى محمد لن أرد على تلك الاتصالات بسبب رغبتنا في بقاء مصطفى محمد وليس لدينا الرغبة في أن نتخلى عنه".

وبسؤاله هل ينوي ضم لاعبين مصريين آخرين بعد تجربة مصطفى محمد قال: "مصر بها لاعبين على مستوى عالي ولدينا الرغبة في ضم المزيد من اللاعبين المصريين لأننا في الأساس نحب مصر والثقافة المصرية والحضارة".

أما عن موقفه من مشاركة مصطفى محمد في أولمبياد باريس 2024 قال: "سنكون سعداء لو جاءت لمصطفى محمد الدعوة للمشاركة مع منتخب مصر الأولمبي في الأولمبياد التي ستقام في باريس سيكون شيء مميز بالطبع".

وبسؤاله هل يوافق على بيع مصطفى لباريس سان جيرمان حال وجود عرض ضخم أجاب مالك نانت "هذا الأمر خارج النقاش في الوقت الحالي لدينا مشروع للمنافسة على المستوى المميز ولدينا لاعبين ينفذون ذلك".

وأردف "نريد أن نستمر في مشروعنا وإذا كان هناك فرصة لتطور اللاعب في نادي أعلى من نانت سوف نساعده لأن ذلك فرصة عظيمة بالنسبة له".

وأتم فالديمار كيتا مالك نانت حديثه " ليكوك كان لاعب أسطوري بالنسبة لي كانت لديه جودة على مستوى الخط الأمامي ومصطفى محمد لديه نفس القدرة على التسجيل من أي مكان داخل منطقة الجزاء".