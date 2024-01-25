خبر في الجول - كأس العرب للمنتخبات كل عامين.. والسعودية تستضيف نسختين قبل المونديال

الخميس، 25 يناير 2024 - 01:13

كتب : محمد الجزار

تونس - الجزائر - نهائي كأس العرب

استقر الاتحاد العربي لكرة القدم على الشكل النهائي لبطولة كأس العرب للمنتخبات.

وكانت النسخة الأخيرة 2021 في الدوحة كبروفة لقطر قبل استضافة مونديال 2022.

وعلم FilGoal.com أن الاتحاد العربي لكرة القدم قد استقر على إقامة بطولة كأس العرب كل عامين بداية من العام المقبل 2025.

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وتم تحديد إقامة البطولات بداية من 2025 إلى 2031 لتقام البطولة كل عامين بداية من العام المقبل.

وتستضيف قطر نسختي 2025 و 2027.

بينما تم الاستقرار على استضافة المملكة العربية السعودية لنسختي 2029 و2031 استعدادا لاستضافة كأس العالم.

وتستضيف السعودية نسخة 2034 من كأس العالم.

وتوج منتخب الجزائر بلقب النسخة الأخيرة والتي أقيمت في ديسمبر 2021.

وتفوق منتخب الجزائر على تونس بهدفين دون مقابل في المباراة النهائية.

قطر السعودية كأس العرب
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