طبيب المنتخب يكشف تفاصيل دقائق قليلة ما بين إصابة إمام عاشور ونقله إلى المستشفى

الخميس، 25 يناير 2024 - 01:04

كتب : أحمد الخولي

إمام عاشور - مصطفى فتحي

كشف محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر تفاصيل إصابة إمام عاشور في الرأس وتعرضه لارتجاج في المخ، وما حدث حتى تم نقله إلى المستشفى.

إمام عاشور

النادي : الأهلي

مصر

وقال أبو العلا عبر قناة أون تايم سبورتس: "إمام عاشور استفاق والآن في وعيه بشكل تام وسيخرج اليوم من المستشفى".

وأضاف "بعد إصابة إمام عاشور تعرض لحالة إغماء مؤقتة وفورا تم استدعاء الإسعاف ونقله إلى المستشفى بسرعة في دقائق قليلة".

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وواصل "وفقا لبروتوكول إصابات الرأس فمشاركة إمام عاشور ضد الكونغو الديمقراطية صعبة للغاية وذلك بسبب ضرورة تطبيق برنامج علاجي مدته 6 أيام ولذلك لن يلحق بالمباراة".

وأتم تصريحاته "في حالة تأهل مصر إلى دور الثمانية من كأس أمم إفريقيا سيكون إمام عاشور جاهز للمشاركة في المباراة".

وتعرض إمام عاشور لإصابة في الرأس أدت إلى تعرضه لارتجاج في المخ خلال المران الجماعي للفراعنة.

وتوجه اللاعب رفقة الجهاز الطبي إلى المستشفى على الفور وأجرى جميع الفحوصات التي أثبتت إصابته بارتجاج في المخ.

وكشف المنتخب عن استقرار حالة اللاعب الصحية، وسيبقى في المستشفى لمدة 24 ساعة تحت الملاحظة.

وعلم FilGoal.com أن إمام عاشور تعرض للإصابة بعدما حاول تسديد ركلة مقصية في المران ليسقط على رأسه، ولم يصطدم مع أي لاعب خلال المران.

وشارك إمام عاشور مع منتخب مصر كبديل في أول مباريات أمم إفريقيا ضد موزمبيق، قبل أن يلعب مباراتي غانا وكاب فيردي بالكامل.

ويلعب منتخب مصر في دور الـ16 ضد الكونغو الديمقراطية يوم الأحد المقبل.

وتأهل منتخب مصر إلى دور الـ16 بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الثانية بعد 3 تعادلات مع موزمبيق وغانا وكاب فيردي جميعها بنتيجة 2-2.

ويعد إمام عاشور ثالث لاعب يتعرض للإصابة في منتخب مصر منذ بداية أمم إفريقيا بعد محمد صلاح ومحمد الشناوي.

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