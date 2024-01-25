كلوب عن أزمة صلاح ومنتخب مصر: هذا سبب قرارنا بعودته.. هو أكثر مصري لديه انتماء قابلته في حياتي

دافع يورجن كلوب المدير الفني لليفربول عن لاعب فريقه وقائد منتخب مصر محمد صلاح إزاء الاتهامات الموجهة إليه عقب قرار تركه لمعسكر الفراعنة في كوت ديفوار والعودة إلى إنجلترا لتلقي العلاج من إصابته.

وحول اتهامه بالتسبب في الأزمة قال كلوب لشبكة "بي إن سبورتس" اليوم الخميس: "لا أريد أن أكون جزء من تلك المناقشة، مصر وليفربول لديهما الهدف ذاته، كل منا يريد أن يصبح صلاح لائقا للعب مجددا في أسرع وقت ممكن، إن بقى هناك (يقصد كوت ديفوار) ويستطيع تلقي العلاج المناسب كنا سنؤجل عودته".

وكشف "قررنا عودة صلاح إلى ليفربول ليس لأننا نريد أخذه من مصر بل لتوفير أفضل طرق علاج ممكنة وهذا كل ما نريده".

وأكمل المدرب الألماني حديثه "ما سأقوله واضح، إن تأهلت مصر إلى النهائي وصلاح أصبح لائقا للعب فسيعود لهم بنسبة 100%، صلاح يريد ذلك ونحن كذلك ولا نخطط لأي شيء آخر بل نتحلى بالصدق".

وتابع "وحين قلت إن صلاح سيعود لنا سابقا قلتها بصيغة (سمعت بأن هناك اتفاق بين النادي ومنتخب مصر ولم أكن أعلن الأمر), أنا لدي الكثير من الأشياء لأفعلها والكثير من الأمور تدور في ذهني وفي بعض الأحيان أقول إنها ربما خطة أو هذا ما سمعته".

وأتم كلوب حديثه مشددا "وإن كان هناك من يشكك حول ولاء صلاح لمنتخب مصر فيجب أن يسأل نفسه إن كان ولائه هو قويا للمنتخب المصري لأن صلاح هو أكثر مصري لديه ولاء وانتماء قابلته في حياتي".

"If someone questions the loyalty of Mo Salah, because Mo Salah is the most loyal Egyptian I have ever met!" Jürgen Klopp hits back at the suggestions that the Egyptian King is not loyal to his country! 🎤@IbrahimKhadra #CarabaoCup #FULLIV #LFC pic.twitter.com/iodJ01eqOo — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) January 24, 2024

وتعرض صلاح للإصابة خلال لقاء مصر وغانا في الجولة الثانية من كأس أمم إفريقيا 2023.

وحضر صلاح مباراة مصر وكاب فيردي في الجولة الثالثة من الملعب وسافر مساء أمس الأربعاء إلى ليفربول للعلاج من إصابته في العضلة الخلفية.

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