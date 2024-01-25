خبر في الجول - غياب إمام عاشور عن مباراة الكونغو الديمقراطية للإصابة

تأكد غياب إمام عاشور لاعب وسط منتخب مصر عن المباراة المقبلة ضد الكونغو الديمقراطية في كأس الأمم الإفريقية بسبب الإصابة.

إمام عاشور النادي : الأهلي مصر

وتعرض إمام عاشور لإصابة في الرأس أدت إلى تعرضه لارتجاج في المخ خلال المران الجماعي للفراعنة.

وعلم FilGoal.com أن إصابة إمام عاشور ستمنعه من المشاركة في المباراة المقبلة ضد الكونغو الديمقراطية.

وتوجه اللاعب رفقة الجهاز الطبي إلى المستشفى على الفور وأجرى جميع الفحوصات التي أثبتت إصابته بارتجاج في المخ.

وكشف المنتخب عن استقرار حالة اللاعب الصحية، وسيبقى في المستشفى لمدة 24 ساعة تحت الملاحظة.

وعلم FilGoal.com أن إمام عاشور تعرض للإصابة بعدما حاول تسديد ركلة مقصية في المران ليسقط على رأسه، ولم يصطدم مع أي لاعب خلال المران.

وشارك إمام عاشور مع منتخب مصر كبديل في أول مباريات أمم إفريقيا ضد موزمبيق، قبل أن يلعب مباراتي غانا وكاب فيردي بالكامل.

ويلعب منتخب مصر في دور الـ16 ضد الكونغو الديمقراطية يوم الأحد المقبل.

وتأهل منتخب مصر إلى دور الـ16 بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الثانية بعد 3 تعادلات مع موزمبيق وغانا وكاب فيردي جميعها بنتيجة 2-2.

ويعد إمام عاشور ثالث لاعب يتعرض للإصابة في منتخب مصر منذ بداية أمم إفريقيا بعد محمد صلاح ومحمد الشناوي.