دوري المحترفين - في الجول يكشف تفاصيل أزمة لاعب طنطا.. وقرار منتظر من اتحاد الكرة

أثارت قانونية مشاركة كريم أسامة لاعب نادي طنطا خلال مواجهة لافيينا، الجدل في منافسات دوري المحترفين.

وتقاسم طنطا ولافيينا نقاط المباراة التي جمعت بينهما في الجولة 19 بدوري المحترفين.

وقال مصدر بنادي لافيينا لـ FilGoal.com: "قمنا بالتواصل مع الأجهزة الإدارية لثلاث أندية وهم أبو قير للأسمدة ونادي وي ونادي بترول أسيوط ".

وواصل "البداية كانت بحصول كريم أسامة على بطاقة صفراء أمام نادي أبو قير للأسمدة في الجولة الثانية ثم حصل على بطاقتين صفراوتين خلال لقاء النجوم في الجولة الثامنة وهي الواقعة الشهيرة بعد خلعه لقميصه أثناء احتفاله بتسجيله هدف ثم تعرضه للطرد للحصول على البطاقة الصفراء الثانية في المباراة ثم بطاقة صفراء في مباراة نادي وي في الجولة 13 ثم مباراة نادي بترول أسيوط في الجولة 18 ثم المشاركة في لقاء لافيينا في الجولة 19".

وتابع "تأكدنا من عدم صحة مشاركة كريم أسامة لاعب طنطا خلال مباراة لافيينا الأخيرة التي انتهت بتعادل طنطا مع لافيينا بهدف لكل فريق ولكن يعود الخطأ إلى طرد اللاعب في مباراة".

وأضاف المصدر "لن نتقدم بشكوى لاتحاد الكرة لكننا سننتظر القرار بعد مراجعة لجنة المسابقات للواقعة".

FilGoal.com تواصل مع مصدر بلجنة المسابقات في اتحاد الكرة الذي قال "غدا الخميس إجازة لذلك سيكون القرار الأحد المقبل بعد مراجعة بيانات كل مباراة وإيضاح عدم صحة مشاركة اللاعب".

وتابع "الأمر حدث في وقت سابق مع لاعب دمنهور خلال مباراة مركز شباب كوم حمادة في دوري القسم الثاني ب وتم احتساب نقاط المباراة لفريق مركز شباب كوم حمادة".

وعلم في الجول بأن هناك اجتماع حاليا في نادي طنطا سيقرر خلاله إقالة الجهاز الإداري بالفريق .

من جانبه قدم جمال بشير المدير الإداري لنادي طنطا عبر صفحته الشخصية اعتذاره إلى مجلس إدارة نادي طنطا والجهاز الفني وجماهير الفريق عن الخطأ الغير مقصود بعد عمله بالفريق لمدة 31 عاما.

لافيينا يحتل المركز الخامس برصيد 31 نقطة وفي حال حصوله على نقطتين إضافيتن من مباراة طنطا ستجعله في المركز الثالث.

الوضع الحالي لدوري المحترفين

أندية ضمنت تواجدها في مرحلة الصعود

بتروجت ووادي دجلة وحرس الحدود وغزل المحلة ولافيينا ضمنوا مرحلة الصعود

أندية لم يتحدد موقفها

بترول أسيوط وطنطا وراية والسكة الحديد وبروكسي والقناة وأبو قير للأسمدة هناخد منهم 5 صعود و2 هبوط

أندية ضمنت تواجدها في مرحلة تفادي الهبوط

أسوان وفريق وي ودكرنس ومكادي وجمهورية شبين والنجوم ومصر للمقاصة والنصر للتعدين تواجدوا في مرحلة الهبوط.