إلى النهائي.. ليفربول يتعادل مع فولام ويصارع تشيلسي على لقب كأس الرابطة

تأهل ليفربول إلى نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية بعدما تعادل إيجابيا بهدف لمثله مع فولام مساء يوم الأربعاء.

وحل ليفربول ضيفا على فولام لملاقاته في إياب نصف النهائي في ملعب كرافين كوتيدج.

وكان ليفربول فاز ذهابا في ملعب أنفيلد بهدفين لهدف.

افتتح لويس دياز أهداف المباراة في الدقيقة 11.

وأدرك عيسى ديوب التعادل لفولام في الدقيقة 77.

وأصبح ذلك التأهل هو الثاني خلال آخر ثلاث سنوات لليفربول بعد عام 2022.

وفي ذلك الوقت فاز ليفربول باللقب على حساب تشيلسي منافسه في نهائي النسخة الجارية.

ويعد ليفربول هو أكثر المتوجين باللقب تاريخيا بواقع تسع بطولات يليه مانشستر سيتي بثماني بطولات.

وبلغ ليفربول النهائي 13 مرة وخسره في أربع مناسبات فقط.

أما فولام ففشل في بلوغ النهائي للمرة الأولى في تاريخه.

ملخص المباراة

بدأت المباراة بسيطرة من ليفربول وفي الدقيقة 11 سجل لويس دياز هدفا بتسديدة سكنت الشباك.

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Goal!



Liverpool open the scoring! Luis Diaz wins the ball and smashes the ball towards the corner, Bernd Leno has had a shocker with that one! #CarabaoCup #FULLIV pic.twitter.com/8lPvpBbgRf — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) January 24, 2024

وكاد داروين نونيز يضاعف النتيجة لليفربول لكن تسديدته ارتطمت في القائم الأيمن وتابع لويس دياز الكرة بتسديدة في المرمى لكنه كان متسللا.

وسدد أندرياس بيريرا كرة ارتطمت في القائم الأيمن.

وتصدى بيرند لينو لتسديدة قوية من هارفي إيليوت ليحرم ليفربول من هدف ثان.

وفي الدقيقة 77 أدرك عيسى ديوب التعادل لفولام بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

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Goal!



They couldn't...could they? Diop scores to make it 1-1 on the night! Liverpool lead 3-2 on aggregate!



#CarabaoCup #FULLIV pic.twitter.com/gsqJt7HNgr — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) January 24, 2024

وكاد هاري ويلسون يسجل هدفا ثانيا لفولام لكن تسديدته تصدى لها حارس ليفربول.

لم يحدث جديد لتنتهي المباراة بالتعادل وتأهل ليفربول إلى النهائي.